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Tansu Çiller uykudayken soyuldu

Kuşadası'nda eski başbakanlardan Tansu Çiller'e ait 2 çiftlikte soygun yapan hırsızlar, aynı bölgede 3 kez hırsızlık yapmalarına rağmen henüz yakalanamadılar

08 Mayıs 2014 11:14

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler, biri eski başbakanlardan Tansu Çiller’e ait 2 çiftlik ile bir butik oteli soydu. Tansu Çiller’in evinden para ve ziynet eşyasını alan, butik otelde kendilerine müdahale eden bekçiyi tabancayla yaralayan soyguncular henüz yakalanamadı.

Tansu Çiller’in, Kuşadası’ndaki Kirazlı Yolu üzerindeki çiftliğindeki soygun geçen cuma günü gerçekleşti. Sabaha karşı Çiller’in uyuduğu sırada çiftlik evine giren ve 2 kişi oldukları belirtilen soyguncular, yaklaşık 6 bin dolar nakit para ve ziynet eşyası aldı. Hürriyet'ten Latif Sansür'ün haberine göre, İstanbul’a dönmek üzere hazırlık yapan Tansu Çiller’in soygunu fark edince öfkelendiği  ve hemen şikayetçi olduğu belirtildi.

Polisin aradığı soyguncular, bu kez pazartesi günü aynı bölgede Adnan Sarıdedeoğlu’nun çiftliğine soyguna geldi. Beyaz eşya ticareti yapan Adnan Sarıdedeoğlu yattığı odaya giren ve yüzlerine kadın çorabı geçiren hırsızları görünce müdahale etti ve arbede çıktı. Bu sırada Sarıdedeoğlu’nun oğlu Aybars da uyanıp babasının yardımına koşunca soyguncular hemen çiftlikten çıkıp geldikleri araçla kaçtı.

Polisin tüm çabalarına karşın yakalanamayan şüpheliler üçüncü soygunu da dün yaptı. Turizmci Orhan Özbaş’a ait butik otel  Bakkhos Guesthaus’e sabaha karşı saat  05.30 sıralarında gelen soyguncular, tesisteki oda ve evleri dolaşırken onları fark eden bekçi 36 yaşındaki Mutlu Eskici müdahale etti. Bekçiye tabancayla ateş edip 2 kurşunla yaralan soyguncular kaçtı.

Söke Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralı bekçi Mutlu Eskici’nin sağlıkdurumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis soyguncuların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmayı sürdürüyor.

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