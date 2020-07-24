Tansu Çiller, oğlunun eşini dövdüğü iddialarını yanıtladı: Bir algı operasyonu söz konusu

Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törene katılan eski Başbakan Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin olarak, "Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum" dedi.

Ayasofya Camii'nde bugün kılınan cuma namazının ardından ibadete açılırken, gelenler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı.

Namaz öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller, bir gazetecinin sorusu üzerine oğlu Mert Çiller’in eşi Zeynep Çiller’e şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu.

"Algı operasyonu söz konusu"

Çiller, dayak iddiasıyla ilgili şunları söyledi: "Tabii şunu söylemek lazım, kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem.

Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var.

Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler ama Allah’ın da bir hesabı vardır ve zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır.

Ne olursa olsun çok üzgünüm, aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin."

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