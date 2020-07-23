Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller’e boşanma davası açan eşi: Saçımdan sürükleyerek kafamı duvardan duvara vurdu, kaburgalarımı kırdı

Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’i dövdüğü iddiasıyla mahkemelik oldu. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini, kafasının duvardan duvara vurulduğunu iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller’e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi.

Zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle boşanma davası açan Zeynep Çiller, Mert Çiller'den 10 milyon TL tazminat ve çocukları ve kendi için de aylık 300 bin TL nafaka istedi.

Aile Mahkemesi Mert Çiller hakkında evden uzaklaştırma ve Zeynep Çiller’e yaklaşmama cezası verdi.

Çiftin oturduğu İstinye'deki lüks dairenin sahibi Tansu Çiller, mahkemenin evi Zeynep Çiller'in kullanımına vermesinin ardından tahliye davası açtı. Tansu Çiller mahkemeden aldığı jet tahliye kararı ile mahkemenin Zeynep Çiller'in kullanımına verdiği evi boşalttırdı. Zeynep Çiller ve iki çocuğu sokakta kaldı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Mert Çiller ile 11 yıldır evli olan Zeynep Çiller avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde Zeynep Çiller'in iddiaları şöyle anlatıldı;

Her fırsatta şiddet uyguluyor

Bir buçuk yıllık flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. Son dönemlerde iddiaya göre Mert Çiller'in, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı.

Kafasını duvardan duvara vurdu

5 Mayıs'ta Mert Çiller aile konutunda çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller'e şiddet uygulamasının ardından çift karakolluk oldu. İddiaya göre Mert Çiller hiçbir neden yokken Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu. Evdeki eşyaları kırmaya başladı. Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 Polis İmdat hattını araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Eve gelen polisler tutanak tutarak Zeynep Çiller'i muayene için hastaneye götüreceklerini belirtti.

"Tansu Çiller'Den 'Şikâyetinden vazgeç' tehdidi" iddiası

Bu sırada eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda ‘Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı. Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Darp raporunun detayları 5 Mayıs 2020 tarihli darp raporu boşanma dilekçesinde şöyle yer aldı; *Sağ parieltalde 2×3 santim boyutunda hematom,

*Boyun ön yüzde solda 1 cm yüzeysel çizik,

*sol üst kol dış yan yüzde yaklaşık 10×10 cm hematom ve ekimoz alanı var.

*Sağ üst koldış yan yüzde 2 adet yaklaşık 10×5 cm boyutlarında hematom ve ekimoz alanı var.

*Sol köğrücük kemiği altında yaklaşık 1×3 cm boyutunda ekimoz alanı var.

*Sol omuzda 2×1 cm boyunda ekimoz alanı var.

*Sağ memede al lateral bölgede 2×1 cm boyutunda ekimoz ve yüzeysel sıyrık var.

*Sol meme lateral alt bölge 2 cm yüzeyel çizik var. Sağ üst bacak dış yüzde yaklaşık 5×2 cm boyutunda 2 adet ekimoz alanı var.

*Sol üst bacak dış yüzde 5×3 cm ve 2×2 cm boyutunda ekimoz alanı var.

*Sağ tibia ön yüzde yaklaşık 2×3 cm boyutunda tespit edildi.

"kaburgası kırılıncaya kadar döverek adeta kum torbasına çevirdi"

Yaşadığı son şiddet olayının ardından Zeynep Çiller avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla geçtiğimiz ay İstanbul Aile Mahkemesi'nde zina, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçeleriyle boşanma davası açtı.

Mert Çiller'in Zeynep Çiller'e pek çok kez şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede 2017'de ise Zeynep Çiller'i kaburgası kırılıncaya kadar döverek adeta bir kum torbasına çevirdiği ifade edildi. Zeynep Çiller'e yönelik işkence boyutuna varan şiddet eylemleri nedeniyle genç kadının sol kulağında yüzde 70 duyma kaybına varan kalıcı ağır hasar oluştuğu belirtildi.

"Mert Çiller hırsını adeta kum torbası haline getirdiği eşi Zeynep Çiller'den almakta"

Dilekçede, Mert Çiller'in her konuyu tartışmaya çevirdiği eşine; çocukların, çalışanların, aile fertlerini ve arkadaşlarının önünde bağırdığı, aşağıladığı, tartakladığı ve dövdüğü ileri sürüldü. Dilekçede, “Çalışanlarına, iş ortağı olan kardeşine ya da annesine sinirlenen Mert Çiller'in hırsını adeta kum torbası haline getirdiği eşi Zeynep Çiller'den almakta, hemen her fırsatta hayati tehlike yaratacak şekilde döverek duvardan duvara fırlatmaktadır” denildi.

"Dilekçeden: Psikolojik şiddet uyguluyor

Mert Çiller'in eşine sürekli sinkaflı küfürler söylediğinin yer aldığı dilekçede, Zeynep Çiller'in Mert Çiller'e bir şey söylemek için seslendiğinde Mert Çiller'in “Efendim ananın a…” şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü. Zeynep Çiller'in şiddet ve dayak, ağır psikolojik ve fiziksel şiddete çocukları aile ortamında büyümeleri için katlandığının yer aldığı ifade edilen dilekçede, evlilik sürecinde psikolojisi bozularak ağır depresyona girdiği, psikolojik destek aldığı kaydedildi.

Zina iddiası

Dilekçede Mert Çiller'in Beyoğlu Asmalımescit'te sahibi olduğu 3 ayrı butik otelinde eskort kadınlarla günübirlik cinsel ilişkiler kurduğu ileri sürüldü. Mert Çiller'in bu eylemlerinin de cinsel şiddete yönelik bir davranış olduğu belirtildi.

Dilekçede Mert Çiller'in Beyoğlu Asmalımescit'te sahibi olduğu 3 ayrı butik otelinde eskort kadınlarla günübirlik cinsel ilişkiler kurduğu ileri sürüldü. Mert Çiller'in bu eylemlerinin de cinsel şiddete yönelik bir davranış olduğu belirtildi.

Mert Çiller'in ayda toplam 30 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi

Zeynep Çiller, dilekçesinde Mert Çiller'in kendisi için aylık 150 bin TL, çocuklar içinde 75'er bin TL'den 150 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL nafaka, 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL de tazminat ödemesini istedi.

Zeynep Çiller İstinye Park evlerindeki aile konutunun kendisi ve çocuklara tahsisini istedi. Aile Mahkemesi bu talebi kabul ederek, konutu Zeynep Çiller'e özgüledi. Mahkeme ayrıca çocuklar ve anne için Mert Çiller'in ayda toplam 30 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.