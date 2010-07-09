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Tansu çiller mayolu görüntülendi

Bodrum açıklarında pusuya yatan basının objektifinde Tansu Çiller vardı.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Paparazziler bu kez siyasetçi yakaladı. Bodrum açıklarında pusuya yatan basının objektifinde Tansu Çiller vardı.



1993'te Başbakan olduğu dönemde Antalya'daki evinin boş havuzunda güneşlenirken mayolu fotoğrafı çekilen Tansu Çiller yıllar sonra yine mayolu görüntülendi.

Habertürk muhabiri Uğur Soysal'ın görüntülediği Çiller şapkası ve gözylükleriyle denizin tadını çıkardı. Görevliler denizden çıkan Çiller'i havluyla bekledi. Eski başbakanlardan Tansu Çiller President adlı teknesinde tatil yapıyor.

Yalıkavak Xuma Beach açıklarına demirlediği teknesinden her sabah denize giren Çiller'i koruması da takip ediyor. 1 saat yüzen Tansu Hanım kulaç atarken koruma arkasından kürek çekiyor.

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