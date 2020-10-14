Tansu Çiller: İslam dünyasında da bir hanedan sülalesinden gelmeyip mütevazi bir aileden çıkmış ilk kadın Başbakan benim

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Jak Kamhi’nin cenazesinde karşılaştığı eski Başbakan Tansu Çiller'le aralarında geçen diyalogu köşesine taşıdı.

Törenin ardından Çiller'le uzun uzun sohbet ettiklerini belirten Alçı, "Bana Türkiye 1915’te Gümrük Birliği’ne girerken Jak Kamhi’nin kendisine verdiği desteği anlattı. O dönem belli başlı kimi holdingler ve işadamları ise Gümrük Birliği’ne karşı çıkmıştı hatırlarsanız. 'O adım bir kapıyı aralamaktı Nagehan. Türk sanayisinin dünyalılaşması yönünde bir adımdı. Kalite çıtası yükseldi. Çok önemliydi Türkiye için ve Jak Bey cesaretle benim yanımda durdu' diye ekledi." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Ben Tansu Hanım’a 1993 gibi bir tarihte bir kadın olarak Başbakan olabilmesinin çok önemli olduğunu ifade ettim. Bu aralar Türkiye’de de popüler olan Borgen dizisinden hareketle Danimarka’da bile bir kadın Başbakan’ın ancak 2011’de olabildiğini söyledim. Sayın Çiller bana şöyle cevap verdi:

"Ben de sonradan fark ettim ki İslam dünyasında da bir hanedan sülalesinden gelmeyip mütevazi bir aileden çıkmış ilk kadın Başbakan benim. Evet 1993 senesinde birçok Batı ülkesinde bile henüz kadın Başbakan görülmemişti."

Başbakan Çiller’in babası Mustafa Necati Çiller Muğla’nın Milas kasabasında doğmuş ve uzun süre orada yerel gazetecilik yapmış bir isimdi. Muğla’da Akyol adında yerel bir gazete çıkarıp sonra bürokrasiye girmiş ve Bilecik valisi olmuş bir bürokrattı.

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