Tansu Çiller' için imza kampanyası görevinden etti

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Çiller, 14 Aralık 2002'de Mehmet Ağar'ın genel başkan seçildiği Olağan Büyük Kongre'de, veda konuşmasını yaşlı gözlerle noktalamıştı. Muğla İl Başkanı da, vedasını yaşlı gözlerle yaptı.Hüsamettin Cindoruk'un genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, aralık ayında olağan kongreye gidecek.Cindoruk, 12 Eylül referandumu sonrası yaptığı genel değerlendirmede kongreye de değinmiş, o güne kadar liderlik koltuğunda oturacağını ve kararı kongrenin vereceğini söylemişti.Adaylık konusunda net konuşmayan Cindoruk, "...Geçmişte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızı çağırıyorum. Bizden, çeşitli nedenlerle ayrı düşenler, çağırıyorum" şeklinde konuşmuştu.Partinin Muğla teşkilatında yaşananlar ve il başkanının açıklamaları, Tansu Çiller isminin gündemde olduğunu ortaya koydu.Merkez ilçe başkanı Zekai Alper ve arkadaşlarının görevden alınmasının ardından, Genel Merkez'den gelen 3 müfettişin kendisini ve 65 kişiden oluşan yönetim kurulunu görevden aldığını belirten İl Başkanı Erol Kapiz, gözyaşlarını tutamadığı veda konuşmasında şunları söyledi:"60 il başkanı, Aralık ayında yapılacak olan olağan kongrede Tansu Çiller'in genel başkan adayı olması için imza kampanyası başlattı. Anavatan Partisi ile bütünleşme sürecinin tamamlanmasının ardından genel başkanımız misyonunu tamamladığını ve bir kez daha aday olmayacağını açıklamıştı ve bende büyük kongreyi delegelerime danıştım.Onlar da Tansu Çiller ismini istediklerini daha önce de Muğla'dan aday olduğu için Çiller'in genel başkanlığının ateşini Muğla'dan yakmamız gerektiği görüşünü belirttiler. Bizlerin görevden alınmamamızın tek sebebi budur.''