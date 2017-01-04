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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tansu Çiller: Bank Asya, İslami bankacılığın ekonomiye dahil edilmesi ve himmetleri kayıt altına almak için kuruldu

Çiller, darbe komisyonunun sorularını cevapladı

04 Ocak 2017 21:25

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Eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatmak için TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun gönderdiği sorulara cevap verirken, açılışını yaptığı Bank Bank Asya'ya "himmet gibi hareketleri kayıt altına alma" gerekçesiyle faaliyet izni verildiğini öne sürdü.

Çiller, 1996’da kurulan ve darbe girişiminden sonra el konarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Bank Asya’nın kuruluş hikâyesini, kendi cephesinden anlattı. Çiller, “Bank Asya’nın kuruluşunun İslami bankacılığa sıcak bakan kesimlerin ekonomiye dahil edilmesi için olduğunu” söylerken “Himmet gibi her türlü transferlerinin kayıt içine alınması ve finansal denetimleri de sağlanarak belirtilen İslami bankacılık esaslarına göre faaliyet gösteren bir bankanın kurulması uygun görülerek Bank Asya, 1996 yılında finansal yelpazede yerini almıştır” dedi. 

Çiller, başbakanlığı döneminde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarında terörün finansman kaynaklarının kurutulmasına büyük önem verdiğini söylerken, “O dönem itibariyle FETÖ’nün terör örgütü olma niteliğinin ortaya çıkmadığı malumlarıdır” ifadesini kullandı.  

Tansu Çiller'in komisyona verdiği cevapların tam metni için tıklayın.

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