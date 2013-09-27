Tansu Çiller: 28 Şubat'ta öncelikli hedef DYP lideri olarak bendim

28 Şubat davasında "müşteki" sıfatıyla ifadeye çağrılan Tansu Çiller, duruşmaya sunduğu yazılı açıklamasında "Batı çalışma grubunun öncelikli hedefi, DYP liderinin örtülü olarak yıpratılarak siyaseten bitirilmesi yoluyla Doğru Yol Partisi'nin çökertilmesi ve hükümetin düşürülmesine yönelik olduğu açıkça anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen 28 Şubat davası kapsamında yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alınması için İstanbul ’a talimat yazıldı. Bu talimat yazısı çerçevesinde bugün o isimler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çağrıldı.

Çiller, beyanlarını yazılı sunacak

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat ile dinlenilecek olan isimler arasında eski Başbakan Tansu Çiller de vardı. Ancak davanın müştekisi Çiller, avukatı aracılığıyla duruşmaya gelmeyeceğini, beyanlarını yazılı sunacağını bildirdi.

Çiller'in yazılı açıklaması

Tansu Çiller, duruşmaya sunduğu yazılı açıklamada "Batı çalışma grubunun öncelikli hedefi, DYP liderinin örtülü olarak yıpratılarak siyaseten bitirilmesi yoluyla Doğru Yol Partisi'nin çökertilmesi ve hükümetin düşürülmesine yönelik olduğu açıkça anlaşılmıştır" ifadesi yer aldı.