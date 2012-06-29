Tansiyonunuzu doğal yollarla nasıl düşürürsünüz?

İster genç olsun isterse yaşlı, hipertansiyonu olan insanlar, kan basıncını kontrol etmek için çeşitli ilaçlara ihtiyaç duyuyor. Ancak yaşam tarzınızda yapacağınız bazı değişiklikler sayesinde ilaç almanıza gerek kalmadan tansiyonunuzu düşürebileceğinizi biliyor muydunuz?

Health.com isimli internet sitesinde yer alan habere göre, işte kan basıncınızı düşürmenin doğal yolları:

Daha fazla egzersiz yapın: Haftanın 3-5 günü yapacağınız 30 dakikalık egzersiz kan basıncınızı önemli ölçüde düşürebilir.Çok fazla hareket etmeyi sevmiyorsanız, sistolik kan basıncınızı düşürmek (2-3 puan) için aerobik egzersizi deneyebilirsiniz. Yüzme, yürüyüş, koşma, bisiklete binme gibi sevdiğiniz egzersizleri de göz ardı etmeyin.

Muz tüketin: Birçok insan fazla muz yemenin kan basıncını yükselttiğini bilir. Ancak insanlar potasyumun faydalarından habersizdir ve bu nedenle de bu mineralden yeterince alamazlar. Amerika'daki 2010 Beslenme Rehberi'ne göre, hipertansiyon hastaları beslenmelerinde özellikle potasyum bakımından zengin gıdalara yönelmelidir. Bazı potasyum kaynakları şöyle: Muz (her bir muzda 422 mg), fırında patates (738 mg), portakal suyu (bardak başına 496 mg) ve yağsız-az yağlı yoğurt (225 gramında 531-579 mg).

Tuzu kesin: Hem hipertansiyonu olanlar hem de tansiyonu normal olan tüm insanların tuz tüketimini azaltmaları halinde kan basıncı düşebilir. Uzmanlar, hipertansiyonu olan hastalara günde 1,500 miligramdan daha az tuz tüketmelerini öneriyorlar. Tükettiğimiz tuz miktarının çoğunu işlenmiş gıdalardan alıyoruz, bu nedenle tam tahıllı yiyecekleri tercih etmeliyiz.

Sigara içmeyin: Sigara içenlerde hipertansiyon riski daha fazladır. Sigarayı bırakmak kan basıncınızın düşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca sigarayı bırakınca daha fazla egzersiz yaparsınız, tansiyonunuz daha fazla düşer.

Kilo verme: Araştırmalar, birkaç kilo zayıflamanın kan basıncınız üzerinde önemli bir etkisi oluşturduğunu göstermiştir. Fazla kilolar kalbinizin daha çok çalışmasına yol açar. Fazladan bu çalışma da hipertansiyona neden olabilir.

Stresi yenin: Günlük hayatınızda stresle mücadele edebilmek kan basıncınızın da düşmesine yardım edecektir. Ancak stresi yenmek için hangi yöntemin iyi olduğuna kendiniz karar vermelisiniz. Uzmanlar, hipertansiyonu olan insanlara stres yönetimiyle ilgilenmelerini ve kendilerine uyacak bir yaklaşım bulmalarını öneriyorlar.

Kafeinden uzak durun: Kahvenin sağlığınız için yararı olabilir. Ancak kan basıncını düşürmek bunlardan biri değildir. Kafein, hipertansiyonu olmayan insanlarda bile kan basıncında kısa süreli artışlara yol açabilir. Eğer tansiyonunuz yüksekse, kafein alımınızı günde 2 fincan kahveyle sınırlandırın. Kafeinin kan basıncını artırıcı etkisine karşı hassas olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Tansiyonunuzu kahve içmeden önce ve kahve içtikten yarım saat sonra ölçün. Tansiyonunuzda bir artış varsa, kahve kan basıncınızı artırıyor demektir. Kahveden uzak durun.