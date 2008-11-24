Tansiyonunuzu böcek yiyerek düşürün

Belçika'nın Gand Üniversitesi uzmanları, yüksek tansiyon sorunu olan hastaların böcek yemelerinin yararlı olacağını, bu yönde araştırmaların derinleştirildiğini açıkladı.



Yüksek tansiyonu olan insanların kalp rahatsızlıklarına daha açık olduklarını, tansiyon düşürmek ve denge sağlamak için ihtiyaç duyulan bazı proteinlerin böceklerde bulunduğunu belirten Belçikalı biyoloji ve tıp uzmanları, yaptıkları deneylerin bunu kanıtladığını belirttiler.



Günümüzde kullanılan tansiyon ilaçlarında bazı sentetik katmanlar bulunduğunu ve bunların çeşitli yan etkilerinin görüldüğünü anlatan uzmanlar, araştırmaların, söz konusu yan etkilerin, böcek tüketimiyle engellenebileceğini gösterdiğini ifade ettiler.



Uzmanlardan Lieselot Vercruysse, araştırmalarda, böceklerdeki proteinin tansiyon istikrarında etkisini sabit gördüklerini, bu keşfin yeni araştırmalara temel oluşturduğunu kaydetti.



Gand Üniversitesi yetkilileri, Batı kültürlerinde böceklerin gıda sektöründe tüketimine sıcak bakılmadığının bilincinde olduklarını, ancak söz konusu böceklerin insan organizmasının ihtiyacı olan protein, enerji, maden ve vitamin kaynağı oluşturduğunu söylediler.



(AA)

