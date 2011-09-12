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Sağlık

Tansiyonun genetik şifresi çözülüyor

Uluslararası bir araştırma ekibi, insan geninde kan basıncıyla ilişkili 20'den fazla yeni bölüm belirledi.

12 Eylül 2011 03:00

T24 - Uluslararası bir araştırma ekibi, insan geninde kan basıncıyla ilişkili 20'den fazla yeni bölüm belirledi.


Sonuçları, Nature ve Nature Genetics dergilerinde yayımlanan araştırmalara göre, hemen hemen her insan bu genetik varyantlardan en az birini taşıyor. Araştırma bulgularının, yeni tedaviler geliştirilmesinde yararlı olacağı belirtiliyor.


İlk çalışma kapsamında 24 ülkeden bilim insanları, 200 binden fazla kişinin verilerini inceledi ve gen haritasında kan basıncıyla ilişkili 16 yeni bölüm saptadı. Nature Genetics'de yayımlanan ikinci araştırmada da 6 yeni genetik dizi belirlendi.


İngiliz kalp hastalıkları vakfı "British Heart Foundation" uzmanları ise sağlıklı kan basıncı için yaşam biçiminin en belirleyici etken olduğunu kaydediyor.


Vakfın tıbbi direktörü Prof. Peter Weissberg, dünyanın her yerinden araştırmacıların, kan basıncını kontrol eden bazı genleri bulduklarını ve bu verilerin gelecekte yeni tedavilerin yolunu açabileceğini söyledi. Weissberg, genlerin "bulmacanın sadece bir parçası" olduğunu vurgulayarak, yüksek tansiyonu önlemek için yaşam biçimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.


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