Tansiyon tedavisine tuz darbesi

Yüksek tansiyon hastalarının fazla tuz tüketiminin, tansiyonun ilaçla kontrol altında tutulması çabalarına sanılandan daha büyük ölçüde darbe vurduğu belirlendi.



Amerikan Kalp Derneği'nin, Atlanta'da düzenlenen 62'inci Yıllık Yüksek Tansiyon Araştırmaları Konseyi Sonbahar Konferansı'na, bu konuda bir çalışma sunuldu. Çalışmada, çeşitli ilaçları bir arada alarak istikrarsız yüksek tansiyonunu kontrol altına almaya çalışan ancak bunu başaramayan hastaların, düşük tuz diyeti uygulayarak amaçlarına ulaşabilecekleri anlaşıldı.



Çalışmaya katılan, Brezilya'daki Dante Pazzanese Kardiyoloji Enstitüsünden Dr. Eduardo Pimenta, Reuters'a yaptığı açıklamada, "yüksek tuz tüketimi, kontrole dirençli yüksek tansiyona önemli derecede katkı sağlıyor" dedi.



Pimante, ekibiyle yüksek tansiyon hastaları üzerinde tuzlu ve az tuzlu diyetler uygulayarak yaptıkları analizlerin sonuçlarını değerlendirirken, "elbette az tuzlu diyet uyguladığımız hastalarda tansiyonun düşmesini bekliyorduk. Fakat bu düşüş, bizim beklediğimizden de fazla oldu" diyekonuştu.