Tansiyon hastalarına yeşil çay uyarısı

Uzmanlar, yeşil çayın, yüksek tansiyon için kullanılan bir ilacın etkisini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Japon araştırmacılara göre yeşil çay, Nadolol gibi beta bloker içeren tansiyon haplarındaki etken maddelerin vücut tarafından emilimini zorlaştırıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre testlerde, tansiyon haplarının yanı sıra yeşil çay içen kişilerin kanında ilaca ait daha az etken madde bulunduğu görüldü.

Doktorlar, greyfurt gibi meyvaların ya da bazı bitki çaylarının bazı ilaçların etkisini azalttığı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu ilaçlar arasında beta blokerler de var.

Yeşil çay, bağırsakların içindeki zarda bulunan ve hücrelere ilaç taşınımını sağlayan yapıları engelliyor.

İki bardak yeşil çayın bu etkiyi göstermeye yeteceği ifade ediliyor. Başka çayların da aynı etkiyi gösterip göstermediği bilinmiyor.

Ancak yeşil çayın birçok bakımdan sağlığa yararlı etkileri de bulunuyor. Az işlenmiş olduğu için daha yüksek oranda antioksidan içeriyor. Doktorlar, yeşil çay içmeye devam etmek isteyen hastalara, çay ile ilaç alımı arasında dört saatlik bir süre bırakmaları uyarısında bulunuyor.