T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Tansiyon hastalarına yeşil çay uyarısı

Japon araştırmacılara göre yeşil çay, Nadolol gibi beta bloker içeren tansiyon haplarındaki etken maddelerin vücut tarafından emilimini zorlaştırıyor

15 Ocak 2014 10:32

Uzmanlar, yeşil çayın, yüksek tansiyon için kullanılan bir ilacın etkisini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Japon araştırmacılara göre yeşil çay, Nadolol gibi beta bloker içeren tansiyon haplarındaki etken maddelerin vücut tarafından emilimini zorlaştırıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre testlerde, tansiyon haplarının yanı sıra yeşil çay içen kişilerin kanında ilaca ait daha az etken madde bulunduğu görüldü.

Doktorlar, greyfurt gibi meyvaların ya da bazı bitki çaylarının bazı ilaçların etkisini azalttığı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu ilaçlar arasında beta blokerler de var.
Yeşil çay, bağırsakların içindeki zarda bulunan ve hücrelere ilaç taşınımını sağlayan yapıları engelliyor.

İki bardak yeşil çayın bu etkiyi göstermeye yeteceği ifade ediliyor. Başka çayların da aynı etkiyi gösterip göstermediği bilinmiyor.

Ancak yeşil çayın birçok bakımdan sağlığa yararlı etkileri de bulunuyor. Az işlenmiş olduğu için daha yüksek oranda antioksidan içeriyor. Doktorlar, yeşil çay içmeye devam etmek isteyen hastalara, çay ile ilaç alımı arasında dört saatlik bir süre bırakmaları uyarısında bulunuyor.

 

ETİKETLER

yeşil çayuyarıaraştırmacılartansiyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24