Tansiyon cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Aile Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Halim Hattat son yapılan çalışmaların yüksek tansiyonun cinsel hayat açısından ortaya çıkardığı olumsuz etkileri gözler önüne serdiğini belirtti. Yüksek tansiyonun ereksiyon sorunlarından biri olduğunu belirten Hattat, " Amerika Geriyatri Derneği tarafından yapılan son araştırmaya göre 40 yaşın üzerinde yüksek tansiyonu olan erkeklerin %49’unda yani yarısında sertleşme sorunu da görülüyor" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre Hattat şu bilgileri aktardı:

"Türkiye'de her 3 kişiden birinin yüksek tansiyon hastası olduğu tahmin ediliyor. Maalesef yüksek tansiyonu olan 10 kişiden 7'si tedavi görmüyor. Bunun en önemli nedeni yüksek tansiyonun hiçbir belirti vermeden, yıllar içinde gelişmesi. Hatta bu özelliği nedeniyle yüksek tansiyon tıp dünyasında "Sessiz Katil" olarak adlandırılıyor. Çoğu insanda, baş ağrıları, baş dönmesi ya da burun kanaması gibi şikayetler tansiyon hayatı tehdit edici bir noktaya yükselene kadar ortaya çıkmıyor. Yani yıllarca hiç haberiniz olmadan yüksek tansiyona sahip olabiliyorsunuz. Yüksek tansiyonunun özellikle kalp üzerindeki olumsuz etkileri biliniyor. Damar sertliği, damarlarda plak oluşumu, damarlarda balonlaşma, koroner kalp hastalığı ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Buna ek olarak inme, böbrek yetmezliği, görme sorunları gibi ciddi problemler de gelişebiliyor. Yüksek tansiyonun en önemli yan etkilerinden biri ise cinsel hayatınızda ortaya çıkıyor. Hem yüksek tansiyon, hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar performansı düşürebiliyor. Birçok hasta da tansiyonunun daha da yükselmesinden endişelenerek cinsellikten kaçınıyor. Yüksek tansiyona bağlı gelişen sağlık sorunları da cinsel gücü düşürebiliyor. Oysa alacağınız önlemlerle hem yüksek tansiyonu kontrol altında almak hem de cinsel motivasyonu arttırmak mümkün!”

"Kan akışını bozar"



Prof. Dr. Halim Hattat sözlerine şöyle devam etti:

“Damar sağlığını tehdit eden her durum cinsel fonksiyonları da etkiliyor. Yüksek tansiyon damar düşmanlarının başında geliyor. Tansiyon yükseldiğinde zamanla kan damarlarının duvarı zedeleniyor. Yıllar içinde damar duvarları kalınlaşıp daralıyor. Damar hasarı nedeniyle tüm vücutta kan akışı azalıyor. Peniste de sertleşmenin meydana gelmesi için gereken kan akımı düşüyor. Böylece sertleşmeyi elde etmek ve sürdürmek güçleşiyor. Bazen sertleşme sorunu altta yatan bir yüksek tansiyonunun ilk habercisi de olabiliyor. Hatta kliniğe cinsel fonksiyon sorunu ile başvurup, yüksek tansiyonu olduğunu bizden öğrenen hastalarımız var. Bu nedenle sertleşme sorununda damarsal riskleri ortaya çıkarmak gerekli.”

"Yüksek tansiyon ilaçalrı sertleşme sorunu yapabilir"

Özellikle yüksek tansiyonda kullanılan bazı ilaçların sertleşme işlevini ve hormon seviyelerini bozabildiğini söyleyen Hattat, şöyle dedi:

“ Örneğin bazı idrar söktürücüler idrardan çinko atımını arttırıyor. Çinko testosteron hormonunun yapımında kullanıldığından bu ilaçların kullanımında bir süre sonra testosteron eksikliği gelişebiliyor. Yine beta bloker grubu ilaçların çoğu (bazı istisnalar hariç) sertleşme sorununa yol açabiliyor. ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal bloker grubu ilaçların ise cinsel fonksiyon üzerinde nispeten daha az olumsuz etkisi var. Yeni başladığınız bir tansiyon ilacı sonrasında sertleşme fonksiyonunuzda veya cinsel isteğinizde bir azalma olduysa, durumu mutlaka hekiminize bildirin. İlacınızı kendi kendinize bırakmayın. Unutmayın, yüksek tansiyon probleminin tedavi edilmemesi de cinsel fonksiyonlarınızı zedeler. Hekiminiz gerektiğinde ilacınızın tipini, dozunu veya kullanım şeklini değiştirerek yan etkileri hafifletmeye çalışacaktır. Eğer tansiyonunuzu kontrol altına almak için ilacınızın değiştirilmemesi gerekiyorsa, o zaman cinsel fonksiyonlarınızı destekleyecek ek bir tedavi almanız faydalı olacaktır. Cinsel hayatınızda ilaçlara bağlı gelişen sorunları "cinsel hayatım bitti" şeklinde algılamayın. Mutlaka bir uzmana başvurun.”

Tansiyon hastaları sertleşme ilacı kullanabilir mi?

Hattat, en büyük merak konularından birinin tansiyon hastalarının sertleşme ilacı kullanması olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Sertleşme sorununda gördüğümüz en büyük yanlış, herkesin reçetesiz bir şekilde sertleşme ilaçlarını kullanması. Ancak bilmelisiniz ki bu ilaçların kontrol edilemeyen yüksek tansiyon sorununda verilmesi önerilmiyor. Tansiyon ancak kontrol altında ve sağlıklı sınırlara indiyse, sertleşme ilaçları kullanılabiliyor. Yüksek tansiyonda bu ilaçların kullanım şeklinde değişiklik yapmak da gerekebiliyor. Hastanın sağlık durumu, geçirdiği hastalıklar-ameliyatlar, kullandığı diğer ilaçlar göz önünde bulunduruluyor. Nitrat türü başka bir ilaç alıyorsanız sertleşme ilacı almamalısınız. Dolayısıyla bu ilaçları kendi kendinize kullanmamanızı öneririm. Size uygun en doğru tedaviyi hekiminizle seçebilirsiniz.”

Tansiyonu yükseltmeyen 10 seks önerisi

İşte Prof. Dr. Halim Hattat’tan tansiyonu yükseltmeyen 10 seks önerisi:



1. Cinsellikten 3 saat önce aşırı yemek yemeyin ve alkol almayın.

2. Seks için dinlenmiş olduğunuz bir saat seçin.

3. Aşırı stresli veya gergin bir gün sonunda cinsellik yaşamadan önce biraz rahatlayın. Ilık bir duş alın, biraz uzanın, sakinleşin.

4. Odanızın ısı seviyelerini ayarlayın. Aşırı sıcak veya soğuktan kaçının.

5. Önsevişme vücudunuzu cinselliğe hazırlar. Önsevişmeyi atlamayın ve cinsel uyarılmayı adım adım yükseltin.

6. Alışkın olduğunuz cinsel rutin size çok eforlu geliyorsa (özellikle erkek üstte pozisyonlar daha zorlayıcıdır), daha az efor harcayacağınız bir pozisyon seçin.

7. Sertleşme ilaçları kullanıp eşinizden saklıyorsanız, bu durum sizi strese sokabilir. Dürüst olmayı deneyin.

8. Seks sırasında yorulursanız biraz ara verip dinlenin.

9. Bu aralar sırasında sertleşmeyi kaybedebilirsiniz. Tekrar uyarılmak için kendinize zaman tanıyın.

10. Eğer sertleşmeyi sağlamada ya da sürdürmede 2 ayı aşkın süredir sorun yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmandan yardım alın.