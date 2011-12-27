Tansel Öngal tayini çıkınca Muhteşem Yüzyıl'ı bıraktı



T24 -

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; dizinin geçmiş bölümlerinden birinde, Kanuni’yi oynayan Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel, diziye konuk oyuncu olmuş ve Venedikli Alvise Gritti’nin kız kardeşi Monica olarak ekrana yansımıştı. Korel ile Tansel Öngel’in aynı karede buluştuğu dizide artık Alvise karakteri yok. “Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum. İstanbul’dan tayinim çıktı.Tiyatro provalarım çok yoğun gidiyor. Provalarla çekim düzeni oturamadı. Bizim de asıl mesleğimiz tiyatro. Bu yüzden ayrılma kararı verdim” diyerek son durumu hakkında bilgi veren Öngel, rol arkadaşı Bergüzar Korel’e de övgüler yağdırdı: “Türkiye’deki güçlü kadın oyunculardan biri. Onunla oynamakta çok büyük keyifliydi.