Tanrı ile haberleşme merkezi bulundu!

Peru'nun batı sahilinde bulunan bir tapınak 5000 yıllık bir tarihi gözler önüne serdi. Arkeologlar, ana piramide kısa bir yolla bağlanan 50 metrekarelik taş yapının merkezinde bir ocak bulunduğunu, burada o dönemde yakılan ateşle din adamlarının tanrılarıyla haberleştiklerini söyledi.

Uzun yıllar önce bulunan ana piramidin yanındaki söz konusu yapının varlığını, kum ve kayaların gizlediği anlaşılıyor.

Çalışmalar sırasında yapıyı keşfeden arkeologlar, bulgunun seramik dönem öncesi olan MÖ 3500-1800 yıllarındaki toplumların benzer özelliklere sahip olduklarını gösterdiğini belirtiyor.

Arkeologlardan Marco Guillen yapının ortasındaki şekillenme hakkında "Dinlerinin ana ekseninde ateş bulunuyordu; yapının merkezinde ateş yakılıyor; din adamları bu sayede tanrı ile bağlantıya geçebiliyordu." diyor.

Çalışma, kültür bakanlığı adına yapıldı; Kültür Bakan Yardımcısı Rafael Varon, "Bulgunun, Lima çevresindeki geniş bir bölgenin And medeniyetlerinin merkezi olduğu düşüncesini desteklediğini" söyledi.

BBC muhabiri, Peru'nun adeta bir arkeoloji hazinesi olduğunu, keşfedilmeyen binlerce yapı olduğunun tahmin edildiğini aktarıyor; ne var ki muhabirimiz arkeololoji yağmacılarının da iş üstünde olduğunu belirtiyor.