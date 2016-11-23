'Tanrıyım' plakası alamayan ateist dava açtı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan bir ateist, kendisine IM GOD (TANRIYIM) yazan özel araç plakasını vermeyi reddeden yetkililere dava açtı.

Bennie Hart adlı ateist, herhangi bir kişinin tanrı olduğuna dair iddiasının yanlışlanamayacağını ispat etmek için bu plakayı almak istediğini söylese de, muhafazakâr eyaletteki yetkililer diğer sürücülerin dikkatini dağıtabileceği ve yakışıksız olacağı gerekçesiyle plakayı vermeyi reddetti.

Aynı plakayı 12 yıl boyunca Ohio eyaletinde herhangi bir sorun yaşamadan kullandığını belirten Hart'ın yetkililere dava açmasının ardından, insan hakları örgütleri de davaya destek verdi.

Kentucky'nin kuzeyindeki Lenton County'de yaşayan Hart, "Ben de diğer sürücüler gibi düşüncelerimi ifade edebilmeyi istiyorum" dedi ve "Dini inançların bireysel yorumlara açık olduğu hakkındaki görüşlerimin yakışıksızlıkla alakası yok." diye konuştu.

Kentucky'deki Amerikan Medeni Haklar Birliği (ACLU) ve Dinden Özgürleşme Vakfı Hart'ın adına, eyaletin ulaştırma müdürü Greg Thomas'a karşı ifade özgürlüğü temelinde dava açtı.

ACLU Kentucky'nin Hukuk Direktörü William Sharp ise şunları söyledi:

"Hükümet yetkililerinin sırf kendileri öyle düşünmüyor diye bir ifadeyi sansürleyeme hakkı bulunmaz.

"Bu örnekte de özel araç plakaları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir."

Kentucky ulaştırma departmanı yetkilileri ise yorum yapmayı reddetti.