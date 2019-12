Tanrıya'ya mesaj gönderin!

Cin fikirli sanatçı, insanlara Tanrı’yı arama şansı veriyor ama tek şans, not bırakmak. Zira Tanrı müsait değil!



BBC’nin haberine göre; Hollandalılar Tanrı’nın cep telefonuna mesaj bırakıyor. Hollandalı sanatçı Johan van der Dong’un yeni sergisinde Tanrı’nın telefon numarasına ulaşmak mümkün ancak telefonlara yanıt almak o kadar kolay değil!



Hollandalıların yoğun ilgi gösterdiği sergide Tanrı’yı cep telefonundan arayanlar ‘Ben Tanrı, şu anda müsait değilim, lütfen mesaj bırakınız’ anonsu karşısında mesaj bırakmakla yetiniyorlar. Tanrı’yla telefon hattı kurmanın, Tanrı’nın her an her yerden ulaşılabilirliğini simgelediğini söyleyen Johan Van der Dong’un sergisi Hollanda insanının değişen din algılarını göstermeyi amaçlıyor.



Sergi dini inançları alaya aldığı gerekçesiyle eleştiriledursun, Tanrı’ya bırakılan mesaj sayısı şimdiden 1000’i geçti.



Hollanda Radyosu’na konuşan Johan van der Dong “Bırakılan mesajları dinlemeyi elbette düşünmüyorum. Ben bir sanatçıyım, papaz değil. Eleştiriler abartılı” diye konuşuyor.



Sergi sözcüsü Susanna Groot ise “İnsanlar eskiden günah çıkarmaya, dua etmeye kiliseye giderken şimdi yeni bir seçenek var: Tanrı’yı telefonla arayıp, duayı modern bir yolla etmek!” diyerek Van Der Dong’u savunuyor.