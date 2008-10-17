Tanrı’ya yıkım getirdi diye dava açtı

ABD’de bir kişi milyonlarca insana felaket getirdi gerekçesiyle Tanrı’ya karşı dava açtı. Mahkeme davayı reddetti fakat gerekçesi dava kadar ilginçti



ABD’de bir kişinin "Tanrı aleyhine" açtığı dava, mahkeme tarafından, "davalının ikametgah adresinin bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildi. Nebraska eyalet senatörü Ernie Chambers tarafından açılan davada, "Tanrı’nın kendisini ve Nebraska halkını tehdit ettiği, dünyadaki milyonlarca insana dehşet saldığı, yaygın ölüm ve yıkım getirdiği" iddia edilerek, bunun önlenmesi için mahkemeden karar çıkarması istendi. Hakim Marlon Polk, dava sürecinde yasal belgelerin iletilebilmesi için davalının adresinin bilinmesi gerektiği, ancak adres bulunmadığı yönünde karar aldı.



Ancak Chambers, mahkemenin Tanrı’nın varlığını tanıdığını belirterek, "Bunu kabul etmek, Tanrı’nın her şeyi bildiğini kabul etmektir" dedi.Davacı Chambers, "Tanrı her şeyi bildiğine göre bu davadan da haberdardır" çıkarımında bulunarak, hakimin kararına karşı çıktı. 38 yıldır senatör olan Chambers, "davayı herkesin herkesi, hatta Tanrıyı bile dava edebileceğini göstermek için açtığını" söyledi

