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Politika

TANRIVERDİ: RESTLEŞME OLARAK ALGILANMAMALI MANİSA (A.A)

30 Temmuz 2011 20:22

-TANRIVERDİ: RESTLEŞME OLARAK ALGILANMAMALI MANİSA (A.A) - 30.07.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Genelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanının emekliliklerini istemesiyle ilgili, ''Komutanlar kendi iradelerini kullanmışlardır, bu restleşme olarak algılanmamalı'' dedi. Tanrıverdi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse'yi ziyareti sırasında, gazetecilerin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemesine ilişkin sorusunu cevapladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin göz bebeği bir kurum olduğunu belirten Tanrıverdi, ''Komutanlar kendi iradelerini kullanmışlardır, bu restleşme olarak algılanmamalı. Doğal haklarıdır emekliliklerini istemek. Yerleri doldurulacaktır. Ağustos'ta Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantıları var. Yerlerine yeni komutanlar getirilecek. Endişe edecek bir durum yok. TSK göz bebeğimiz. Restleşme diye bir şey söz konusu olamaz. Medya işi abarttı, speküle etti'' diye konuştu. Erdinç Karaköse'den, Manisa Tanıtım Merkezi ile Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nin restorasyonu hakkında bilgi alan Tanrıverdi, daha sonra beraberindekilerle bedestende incelemede bulundu. Manisa Tanıtım Merkezi'nin 430 bin liraya, bedestenin restorasyonunun ise 542 bin 800 liraya mal olacağı bildirildi.

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