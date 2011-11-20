-Tanrıverdi: ''Operasyonlar siyasi değil'' MANİSA (A.A) - 20.11.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonların siyasi nitelik taşımadığını bildirdi. Manisa'da konuşan Tanrıverdi, KCK'ya yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanrıverdi, şöyle konuştu: ''Bu operasyonlar siyasi değil. Tamamen yargı içinde, belgelere dayanan operasyonlar. Hukuk devleti burası. Bu ülkede hukukun üstünlüğü var. Yargı, bilgisiz, belgesiz kimseyi götürmez. Halkımız sizin gerçek yüzünüzü görecek. Size sunulan bu imkanları halk için harcayın, dağa değil. Yerel yönetimler başta olarak söylüyorum, herkes görevini yapmalı.'' Yeni büyükşehir belediyeleri oluşturulmasının hükümetin en önemli çalışmalarından biri olduğunu ifade eden Tanrıverdi, yeni düzenlemeye göre il sınırları nüfusu 750 bin ve üzeri olan illerin büyükşehir niteliği kazanacağını hatırlattı. Manisa'nın il nüfusunun 1 milyon 300 binin üzerinde olduğunu kaydeden Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Manisa, Türkiye genelinde nüfus bakımından 15'nci, ihracatta 7. sırada. Aslında büyükşehiriz. Ancak büyükşehir unvanımız yok. Bu düzenlemeyle bu unvana kavuşuyoruz. İsmiyle müsemma bir il oluyoruz. Büyükşehir demek büyük imkanlara sahip olmak demektir. Çünkü altyapı ve imar, üst yapı büyüklüğü sağlanacak. İl bir bütün olarak kalkınacak. Büyükşehir belediye başkanlığının temsil ettiği sınırlar içinde her yerleşim bölgesi sağlıklı bir şekilde büyüyecek.'' Büyükşehir niteliği kazanmanın Manisa için büyük avantaj olduğunu belirten Tanrıverdi, şöyle devam etti: ''2014 seçimlerine Manisa büyükşehir olarak girecek. Bazı belde ve ilçelerin durumu da yeniden düzenlenecek, statüleri değişecek. Belde ve köyler kalkacak. Bazı beldeler köylerle, köyler de ilçelerle birleştirilecek. Zaman içinde detayları açıklayacağız. Bu oluşum sonucunda beldeler kalkacak. Ya ilçe ya da mahalle olacak her yer. Biz AK Parti olarak bu değişime hazırız. Manisa 2014 seçimlerinde hem büyükşehre hem de AK Partili belediyeye kavuşmuş olacak.''