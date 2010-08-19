-TANRIVERDİ: HSYK'DAKİ SORUN 12 EYLÜLDE ÇÖZÜLECEK BOLU (A.A) - 19.08.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) önemli bir sorunun olduğunu belirterek, ''Bu sorunun çözümü milletimizin kendi eliyle 12 Eylül halk oylamasında gerçekleştirilmiş olacaktır'' dedi. Referandum çalışmaları kapsamında Bolu'ya gelen Tanrıverdi, gazetecilerin, HSYK'nın, 2010 yılı yaz kararnamesiyle ilgili toplantılarına dair sorusuna ''Görülüyor ki HSYK'da önemli bir sorun vardır. Bu sorunun çözümü milletimizin kendi eliyle 12 Eylül halk oylamasında gerçekleştirilmiş olacaktır'' dedi. Tanrıverdi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda referandum çalışmalarıyla ilgili yaptığı konuşmada da ''(Anaya değişiklikleri) Türkiye'nin çetelerden, mafyalardan, cuntalardan, darbelerden tamamen kurtulması meselesidir. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük meselesidir. Bu halk oylamasında milletimiz bu anlayışla oy kullandığında Türkiye'nin önünü açacaktır. Kendisi için de daha mutlu, daha huzurlu bir ortam hazırlamış olacaktır. Geleceğimizi daha sağlıklı bir zemine oturtmuş olacaktır'' ifadesini kullandı. HSYK'nın mevcut yapısını da eleştiren ve Anayasa değişikliğiyle HSYK'nın vesayet altından kurtulacağını söyleyen Tanrıverdi, şöyle dedi: ''Müsteşar toplantıya katılmazsa toplantı yapılabilir. Karara onay vermezse karar geçerlidir. Bu mu siyasi vesayet, yoksa şu günkü hali mi? Elbette şu günkü hali ama gene oralardan medet umanlar, oralardan ideolojik, siyasal imkan sağlayanlar, bunların ellerinden gittiğini görünce gene bir panik, gene bir telaş içerisinde.''