-TANRIVERDİ: GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ TURGUTLU (A.A) - 17.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''Ey CHP, ey MHP, güneş balçıkla sıvanmaz. Bu millet artık sizin laflarınıza kanmaz'' dedi. Partisinin Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışına katılan Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, hükümetin 8.5 yılda yaptığı hizmetlerle Türkiye'nin artık ayağını yere sağlam bastığını söyledi. Hükümetin yaptığı çalışmaları anlatan Tanrıverdi, şunları kaydetti: ''Ülkede açlığı engellemek için yoksulumuzun envarterini çıkardık. Sosyal yardımlaşma derneklerimizi sadece yardım eden değil proje üreten kuruluş haline getirdik. Bu millete hazır balık yemeyi değil balık tutmayı öğrettik. Bize ''sadaka devleti'' diyenler, şimdi meydanlarda sallıyorlar. 'Yoksula 600 lira vereceğim' diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldun ama kazanamadın. Şimdi o partinin genel başkanısın. Söyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yoksula 600 lira versin. Versin de görelim. Çarkçı Kemal verdirt de görelim. Ey CHP ey MHP, güneş balçıkla sıvanmaz. Bu millet artık sizin laflarınıza kanmaz. Bu milletin sizin laflarınıza karnı tok. Temiz dürüst siyaset yapanlar hizmet verir. Kirli siyasetle hiçbir şey yapamazsınız. Siyasette hileli ve desteksiz atanların bu millet pabucunu dama atıp onların dükkanını kapatır. Bizim adaylarımız sizlere hizmetkar olmak için oy istiyor. Bizim içimizde Ergenekon'dan içerde olup dışarı çıkmak isteyen çeteci mafyacı yok. Onların avukatlığını yapan yok. Bizim tek hedefimiz 2023. Bizim hedefimiz hep büyük. Bizim hedefimiz 2023'te kişi başı milli geliri 25 bin dolara ulaştırmaktır.'' Tanrıverdi, konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.