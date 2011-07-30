-TANRIVERDİ: DEMOKRATİKLEŞMEYİ ORTAYA KOYAN BİR SÜREÇ GÖLMARMARA (A.A) - 29.07.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemesi sürecinin Türkiye'nin demokratikleşmesini ortaya koyan bir süreç olduğunu'' söyledi. AK Parti Gölmarmara İlçe Gençlik Kolları kongresine katılan Tanrıverdi, komutanların emekliliklerini istemesinin Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde olduğunu dile getirdi. Tanrıverdi, şunları kaydetti: ''Artık Türkiye demokratikleşmektedir. Biz 'ileri demokrasiyle Türkiye'yi tanıştıracağız' dedik. bugün Ankara'da önemli gelişmeler oldu. Genelkurmay Başkanı'ndan Kuvvet komutanlarına kadar emekliliklerini istediler. Bu emekliliği isteyen komutanlar kendi iradelerini kullanmışlardır emekliliklerini istemişlerdir. Bu iradelerini kullanan komutanların yerine gelecek komutanlar vardır. Hiçbir zaman hiçbir koltuk boş kalmaz dolayısıyla bu gelişmeleri dikkate alarak farklı yorumlar yapmaya veya düşünce içerisine girmeye gerek yok. Bu süreç Türkiye'nin demokratikleşmesini ortaya koyan bir süreçtir. Endişe duyulacak bir süreç değildir. Her şey kendi sistemi düzeni içinde ilerlemektedir.''