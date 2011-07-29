-TANRIVERDİ: ANAYASA HAZIRLIKLARI 1 EKİMDE SALİHLİ (A.A) - 28.07.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, sivil anayasa hazırlıklarına 1 Ekim'den itibaren başlayacaklarını söyledi. Salihli Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği tarafından düzenlenen yemeğe katılan Tanrıverdi, yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin torunları olduklarını, sevgi ve hoşgörünün yayıldığı bir yerleşim yerinde yaşadıklarını hatırlattı. Türkiye'nin ekonomik anlamda büyüdüğünü, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirten Tanrıverdi, bölgesinde lider konumunda olduğunu vurguladı. Salihli'nin genel seçimlerde verdiği oyların oranıyla AK Parti'nin iktidara gelmesinde etkili olduğunu dile getiren Tanrıverdi, ''Manisa'dan 5 milletvekili Ankara'ya gönderdiniz ve bizler de mecliste andımızı içtik. Ama ana muhalefet partisinin milletvekilleri seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da direndiler. Ve sonunda yemin ettiler. Bunlardan beklenen de buydu'' diye konuştu. ''Biz bu ustalık döneminde sivil anayasanın hazırlanması için gerekli çalışmalara 1 Ekim'den itibaren başlayacağız'' diyen ve sivil toplum örgütlerinin gereken desteği göstereceğine inandığını ifade eden Hüseyin Tanrıverdi, şöyle devam etti: ''Demokratik özerklik adına hareket edenlere buradan sesleniyorum. Buyurun meclise. Sivil anayasa için ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Demokrasi uzlaşı rejimidir. Milli birlik ve kardeşlik projemiz devam ediyor. Halkımız bizlerden sivil anayasanın hazırlanmasını istiyor. AK Parti olarak bizler sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasanın hazırlanması için çalışmalara başlayacağız.'' Kula Belediye Başkanı Selim Aşkın da, genel seçimin güzel bir seçim olduğunu, insanların seçimde istikrardan yana olduğunu gösterdiğini söyledi. Toplantıyı düzenleyen derneğin Başkanı Necati Kocabaş, hem Tanrıverdi'yi misafir etmenin, hem de dernek üyesiyken Manisa Millekvekili seçilen Muzaffer Yurttaş'ı Ankara'ya uğurlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, ''İki vekilimizle gurur duyuyoruz'' dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş ise alınan oy oranıyla Manisa'nın ''AK Parti'nin kalesi'' haline geldiğini belirterek, sadece seçim sürecinde değil, her zaman Manisalıların yanında olacaklarını söyledi.