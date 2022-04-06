"Tanrının eli" forması açık artırmaya çıkıyor

Arjantin ve dünya futbolunun en büyük ikonlarından Maradona’nın, 1986 Dünya Kupası’nda tarihi İngiltere maçında giydiği forma açık artırma ile satışa çıkarılıyor.2020 yılında hayatını kaybeden dünya futbolunun en büyük isimlerinden Diego Armando Maradona'nın, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı oynanan karşılaşmada giydiği forma açık artırma ile Londra'da satışa çıkarılıyor. Açık artırmayı organize eden ünlü müzayede evi Sotheby's, söz konusu formanın satışından 6 milyon sterline (7,2 milyon euro) kadar gelir beklediğini açıkladı. 20 Nisan'da başlayacak olan açık artırmada katılımcılar, 4 Mayıs'a dek teklif sunabilecek. "Tanrının eli" 22 Haziran 1986 tarihinde, Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Aztek Stadı‘nda oynanan Dünya Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılasmasını Arjantin İngiltere'ye karşı 2-1 kazanmış; Maradona'nın 51. ve 55. dakikada attığı gollere İngiltere adına Lineker 81. dakikada yanıt vermişti. Ancak karşılaşmayı tarihe geçiren olay, Maradona'nın ilk golü eliyle atması olmuş ve maçın ardından gazetecilerin golü eliyle mi attığı sorusuna Arjantin'in efsanevi 10 numarası, "biraz Maradona'nın kafasıyla, biraz da tanrının eliyle" yanıtını vermişti. "Yüzyılın golü" Yaklaşık 115 bin kişinin stadyumda izlediği müsabakada Maradona'nın kendi yarı sahasından aldığı topu, altı kişiyi ve İngiltere kalecisi Peter Shilton'u çalımlayarak filelere gönderdiği ikinci gol ise, 2002 yılında FIFA tarafından dünya çapında düzenlenen bir oylamada "20. yüzyılın golü" seçilmişti. Arjantin söz konusu turnuvada daha sonra yarı finalde Belçika'yı yine Maradona'nın golleri ile 2-0 mağlup etmiş ve finalde Federal Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Hodge'un 36 yıl sonra formayı satma kararı Arjantin-İngiltere karşılaşmasının ardından Maradona ile formalarını değiş-tokuş yapan İngiltere Milli Takımı oyuncusu Steve Hodge, bu formayı uzunca bir süre sergilendiği Manchester Ulusal Futbol Müzesi'ne geçici olarak vermiş ancak bir süre önce 10 numaralı mavi formayı satma kararı almıştı. Hodge aynı zamanda, Maradona‘nın "Tanrının eli" ile attığı golde kalecisine geri pas vererek, Maradona'nın pozisyona girmesini sağlayan oyuncu olmuştu. Rekor Pele'nin formasında Guinness Rekorlar Kitabı'na göre bugüne dek bir açık artırmada en yüksek rakama satılan forma, 157 bin 750 Sterlin (189.300 euro) ile dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Pele'nin, yine Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde giydiği forma oldu. dpa,Reuters / ET,BK