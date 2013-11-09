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Tanrıkulu'ndan 'kısa dönem 3 aya düşsün' talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, kısa dönem askerliğin 3 ay olmasını öngören bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

09 Kasım 2013 16:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, kısa dönem askerliğin 3 ay olması için kanun teklifi verdi. Tanrıkulu, askerlik süresinin sonraki dönemlerde daha da azaltılmasının Türkiye için en uygun tercih olduğunu ifade etti.

Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Kısa dönem askerliğin süresini 3 aya düşüren teklife göre; kanun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adayı olmadıkları için erbaş veya er olarak yerine getirecekler yedek subay adayı olarak ayrılanlarla aynı celbe tabi olup, hizmet süresi üç ay olacak.

Teklifin gerekçesinde, 6 ay süre ile ülke ekonomisine katkı sağlamak bir yana, ödenen vergilerle zorunlu askerlik hizmetindeki vatandaşlara harcanan paraların ülke ekonomisine fazladan külfet getirdiği belirtilerek, "Zorunlu askerlik eğitiminin yetişmiş ve eğitimli iş gücünü oluşturan kısa dönem askerlerimize fayda sağlayacak eğitim ve zorunlu askerlik süresi 3 ay olması ve sonraki dönemlerde daha da azaltılması Silahlı Kuvvetler ve ülkemiz  için en uygunudur" denildi.

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