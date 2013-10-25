Askerlik resmen 12 ay

Uzun dönem askerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askerlik süresinin 1 Ocak 2014'ten itibaren geçerli olmak üzere, silah altındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde, erbaş ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresinin tespitine ilişkin Bakanlar Kurulunca karar alındığı belirtilen Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 3 maddelik karara yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülerin muvazzaf askerlik hizmet süresinin, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, silah altındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde, erbaş ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmesi kararlaştırılmıştır."