Tanrıkulu'ndan Halaçoğlu'na, 'sıcak çarptı' çıkışı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Deniz Baykal'ın dün bir televizyon kanalında MHP'li Yusuf Halaçoğlu için, "grubumuzu serbest bırakacağız" dediğini iddia etmesi üzerine "siz Baykal’ı seçtiniz, bir muhalif adı altında' AKP’nin tabiriyle 'dinsiz bir partinin inançsız bir partinin adamını seçtiniz' çıkışına cevap CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu Twitter üzerinden, "Yusuf Halacoglu hocayı ya sıcak çarptı, ya da TBMM Başkanlığını AKP'ye teslim etmenin yükü" açıklamasını yaptı.

Halaçoğlu açıklamasında, "Biz eğer Sayın Baykal’ı desteklemiş olsaydık, kamuoyunda şunlar yansıtılacaktı: 'Siz Baykal’ı seçtiniz, bir muhalif adı altında' AKP’nin tabiriyle 'dinsiz bir partinin inançsız bir partinin adamını seçtiniz' diye bize yükleneceklerdi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Twitter'dan şu açıklamayı yaptı.

