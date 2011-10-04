Tanrıkulu: İhbarcın komşun olsun

Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA
İçişleri Bakanlığı’nın terör eylemlerine katılanları, yakalatan ya da kimliklerini ortaya çıkaranlara para ödülü vereceğine ilişkin düzenlemesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “AKP’nin yeni çılgın projesi; İhbarcın komşun olsun” diye değerlendirdi. Mccarty dönemi
“AKP’de Mccarthy hastalığı baş göstermiştir” diyen Tanrıkulu, “Mccarthy ABD’de komünist suçlamasıyla insanların hayatını zehir etmişti. Şimdi AKP Türkiye’de böyle bir dönem başlatıyor”. Tanrıkulu şunları söyledi: “AKP’nin açılımında son nokta vatandaşın ihbarcı yapılmasıdır. Bu ülke 30 yıldır bu çatışmaları sonlandırmak için her yolu denedi ama barışa hiç şans vermedi. DGM’ler, TMY’ler özel yetkili mahkemelerle yıllarca cezalar, işkenceler, faili meçhullerle yol alınmadı. Şimdi AKP şansını kendi vatandaşını ihbarcı yaparak denemek istiyor. Böyle bir demokrasi anlayışı, böyle bir yönetim anlayışı 21.yüzyılda olur mu? Kendi vatandaşına güvenmeyen AKP, ihbarlara nasıl güvenecek? Bütün bu çabalar AKP’nin, Türkiye’nin temel meseleleri konusunda bir politikasının olmadığını ortaya koymaktadır. AKP sorunların etrafında dolanmayı tercih etmektedir. Bununda bir sonuç üretmeyeceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Peki, bu geçen zamanda kaybettiğimiz insanları, yaşamı ve değerleri kim geri getirebilecek”. Tanrıkulu, yönetmeliğin bir an önce kaldırılmasını istedi.