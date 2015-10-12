Tanrıkulu: Bu saldırı engellenmemişse, sorumlusu hükümettir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara'da 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı öncesinde, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik saldırılar için hazırlıklar yapma kararı aldığına yönelik 1 Ekim 2015 tarihli Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdiklerini hatırlattı. Tanrıkulu, "Bu saldırı eğer engellenmemişse, sorumlusu doğrudan doğruya hükümettir, başta Başbakandır, içişleri bakanıdır" dedi.



Tanrıkulu, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Basında da yer aldığı üzere IŞİD’in, kendilerine yönelik hava saldırıları düzenleyen, sınır kontrollerini sıkılaştıran ve üslerini koalisyon uçaklarına açan Türkiye’ye yönelik saldırılar için hazırlıklar yapma kararı aldığını ve Türkiye’deki örgüt sempatizanları ile üyelerine askeri ve silahlı eğitimin yanı sıra bomba yapım eğitimi vermek için 100 militan görevlendirildiği, gruplar halinde Türkiye’ye geçiş yapan 100 militanın İstanbul, Adıyaman, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antep, Kilis ve Adana illerine gönderildiği ve Türkiye’ye gönderilen militanların büyük bölümünün, Kilis Elbeyli ve Cerablus tarafından ülkeye giriş yaptığı ve Türkiye’den Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldıkları belirtilen 100 kişinin gönderilmesinin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü iddialarını gündeme getirmiştim. Saldırının arkasındaki zihniyeti çok iyi teşhis etmek lazım. Üzgünüz, öfkeliyiz, hepimizden bir parça öldü orada. İnsanlıktan bir parça öldü. Büyük bir vahşet, büyük bir katliam. Bunun bir öncesi vardır. Sadece bunun bir barış mitingi olduğu biliniyordu. Bu saldırı eğer engellenmemişse, sorumlusu doğrudan doğruya hükumettir. Siyasi sorumlusu hükumettir. Başta başbakandır, içişleri bakanıdır. Bu siyasi sorumluluğun gereğini yapmak durumundalar” dedi.

“Tanrıkulu’nun 1 Ekim’de verdiği soru önergesi

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ettiğini belirttiği 1 Ekim 2015 tarihli ve 1549 sayılı soru önergesinde şu bilgiler ve sorular yer almıştı:

“Basına yansıyan haberlere göre Sputnik’te yer alan haberde, ‘Suriye’den ‘güvenilir’ kaynaklardan edinilen bilgiye göre IŞİD, kendilerine yönelik hava saldırıları düzenleyen, sınır kontrollerini sıklaştıran ve üslerini koalisyon uçaklarına açan Türkiye’ye yönelik saldırılar için hazırlıklar yapma kararı aldı. Ankara’nın IŞİD politikasını sürdürmesi halinde, Türkiye’deki çeşitli kentlerde saldırılar düzenleneceği ifadelerine yer verirken kararın IŞID lideri Ebubekir El Bağdadi tarafından onaylanmasının ardından, Türkiye’deki örgüt sempatizanları ile üyelerine askeri ve silahlı eğitimin yanı sıra bomba yapım eğitimi vermek için 100 militanın İstanbul, Adıyaman, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır,Şanlıurfa, Antep, Kilis ve Adana illerine gönderildiği ve Türkiye’ye gönderilen militanların büyük bölümünün, Kilis, Elbeyli ve Cerablus tarafından ülkeye giriş yaptığı ve Türkiye’den Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldıkları belirtilen 100 kişinin gönderilmesinin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü iddiaları mevcuttur. Bu bağlamda;

1- IŞİD’in Türkiye’deki militanlarına askeri eğitim vermek amacıyla Suriye’den 100 militanını gönderdiği iddiası doğru mudur?

2- IŞİD’in Türkiye’ye yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası doğru mudur?

3- İddia doğru ise tehdit altında olan iller hangileridir?

4- İddia doğru ise saldırı tehditine karşı hangi tedbirler alınmıştır?

5- IŞİD’in Türkiye’deki militan sayısı kaçtır?

6- IŞİD Türkiye’de hangi terör eylemlerini gerçekleştirmiştir?

7- Türkiye’de yakalanan IŞİD militanı sayısı kaçtır?

8- Türkiye’deki IŞİD sempatizanı sayısı kaçtır?”

