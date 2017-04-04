Tanrıça heykelinin yerine Osmanlı tuğrası

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan tanrıça Demeter ve kızı Kore’nin heykeli kaldırıldı. Belediye görevlileri heykelin yerine Osmanlı tuğrası ve ay yıldız olan metal bir anıt yerleştirdi.

Posta gazetesinin haberine göre, Torbalı ilçesinin simgesi olan tanrıça Demeter ve kızı Kore’nin (Pershephone) heykeli, AK Parti’li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından kaldırtıldı.

Heykelin yerine metalden yapılmış Osmanlı tuğralı ay yıldız figürü dikildi. Heykelinin niçin kaldırıldığı ve niçin değişiklik yapıldığıyla ilgili olarak Torbalı Belediyesi’nden açıklama yapılmadı.

Milattan Önce 2’nci yüzyıldan kalan ve 1970’lerde Torbalı yakınlarındaki antik Metropolis kenti kazılarında gün ışığına çıkarılan heykelin orijinali İzmir Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Heykelin bir kopyası da Torbalı Atatürk Meydanı’na dikildi.