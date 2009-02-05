'Tanrıça' geri dönüyor

DS3 adıyla 2010 yılında piyasaya sürülmesi planlanan serinin ilk otomobili, güncel C4 modelinden biraz daha geniş, sedan hatchback karışımı bir karoser tasarımına sahip.Açıklanan bilgilere bakılarak Audi A3 ve yakında piyasaya sürülecek Alfa 149'a rakip olması beklenen DS3 dışında, daha uzun ve geniş DS4 ve Audi A6-Mercedes E Class- BMW 5 serisine rakip olarak üretilecek DS5 modelleri de ilerleyen yıllarda üretim bandına çıkacak.Aynı firma altında üretim yapan Peugeot'tan farklılaşma yoluna giden Citroën, daha çok teknoloji ve tasarımı en üst düzeyde bir araya getiren, lüks otomobiller üreten bir firma haline dönüşmeyi planlıyor.