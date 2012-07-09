'Tanrı parçacığı'nın teorisyenine ülkesinde sansür

CERN’de yapılan deneylerde keşfine çok yaklaşılan “Tanrı Parçacığı”nın teorisyenlerinden Pakistanlı fizikçi Adbus Salam’ın adı ülkesindeki ders kitaplarından çıkartıldı.

1996'da hayatını kaybeden Pakistanlı ünlü fizikçi Abdus Salam'ın ismi ders kitaplarında geçmeyecek.

Hürriyet gazetesinin AP ajansına dayandırarak verdiği habere göre; fizikçiler Abdus Salam ve Stewen Weinberg, birbirlerinden bağımsız olarak günümüzde “Higgs bosonu” olarak adlandırılan atomaltı parçacığının mevcudiyeti hakkında yaptıkları öngörüleriyle 1979'da Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Abdus Salam Nobel ödülüne parçacık fiziğinde “Standart Model” olarak adlandırılan, temel güçlerin, evrenin genel dinamiklerini ne şekilde yönettiğine ilişkin bilimsel teori üzerine yaptığı çalışmayla layık görüldü.

“Ahmedi” tarikatına mensup olduğu gerekçesiyle Pakistan makamlarının baskılarıyla karşılaşan Abdus Salam, Taliban militanlarının da hedefi haline geldi.

Abdus Salam, Pakistan'ın nükleer programının ilk aşamalarında da yol gösterici bir rol oynadı.

1996 yılında yaşamını yitiren Abdus Salam'ın ismi artık okullardaki ders kitaplarında bile geçemeyecek. Pakistan devletinin ve Taliban'ın hedeflerinden olan Ahmedi tarikatına üye Salam, ölümünden sonra kafirlikle suçlanıyor

Pakistanda sayıları 3 milyonu bulan Ahmedi tarikati mensupları, ruhani liderleri olarak kabul ettikleri 1908 yılında ölen Hazreti Mirza Gulam Ahmed'i “peygamber” olarak görüyor.