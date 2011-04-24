‘Tanrı Parçacığı’ bulundu mu?

T24 - Fizik dünyasının uzun yıllardır varlığını kanıtlamaya çalıştığı kütlenin özü olarak kabul edilen ‘Higgs bozonu’ adlı atom bileşeninin CERN’de yapılan deneyde tespit edildiği söylentileri büyük bir heyecan yarattı.





CERN’in Higgs’i bulma çalışmalarını yürüttüğü “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” çalışanlarının sızdırdığı iddia edilen raporun gerçek olup olmadığı tartışılıyor. Parçacık fiziğinin egemen teorisi olan ‘Standart Model’de teorik olarak var olduğu öngörülen Higgs bozonunun “niye maddenin kütlesi vardır” sorusunu cevaplayacağı düşünülüyor.

İLK defa Colombia Üniversitesi’nden matematikçi Peter Woit’in blog’una isimsiz bir kişi tarafından gönderilen LHC raporunu incelemeye başlayan fizikçiler iddiaya şüpheyle yaklaşıyor. Syracuse Üniversitesi’nden Sheldon Stone, rapordaki üretim oranının Higgs’e dair tahminlerden çok daha yüksek olduğunu ve başka bir partikülün bulunmuş olabileceğini söyledi.



