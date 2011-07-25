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Yaşam

Tanrı parçacığı bulundu!

Bilim dünyasının en merak ettiği konulardan olan ve dünyanın başlangıcına ilişkin sırları ortaya çıkaracağı düşünülen ‘Tanrı parçac

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Bilim dünyasının en merak ettiği konulardan olan ve dünyanın başlangıcına ilişkin sırları ortaya çıkaracağı düşünülen ‘Tanrı parçacığı’nın varlığı kanıtlandı.




İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) kurşun iyonlarıyla yapılan çarpışma deneyinde, kütleyi maddeye dönüştürdüğü düşünülen, Tanrı parçacığı olarak da tanınan “Higgs bozonu” adlı atom bileşeninin varlığına ilişkin önemli veriler elde edildi. Bugüne kadar 10 milyar dolar harcanan deneyde “higss bozonu”na oldukça yakın 60 adet parçacık keşfedildi. Keşif, merkezdeki “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı”nda, protonların dünyanın oluşumunda ortaya çıkan sıcaklık derecesine kadar ısıtılması ve birbirlerine ışık hızında çarpıştırılmasıyla gerçekleştirildi.



180 trilyon proton çarpıştı


Bilim adamları 60 “Tanrı parçacığı” adayını elde etmek için 180 trilyon protonu çarpıştırdı. Uzmanlar, elde edilen aday parçacıkların daha da geliştirilmesi gerektiğini, ancak böyle bir parçacığın var olduğu bilgisinden artık emin olduklarını açıkladı. Deneyin sonuçları Fransa’nın Grenoble kentindeki konferansa sunuldu. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, Cenevre yakınlarında, yerin 100 metre altında inşa edilmişti. İlk kez 2008’de ateşlenen çarpıştırıcı ile dünyanın başlangıcına sebep olan büyük patlamanın sırrı araştırılıyor.


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