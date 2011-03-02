'Tanrı Parçacığı' 2 yıl içinde bulunacak

T24 - Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda iki yıl içinde Higgs parçacığının bulunması olasılığı oldukça yüksek.









Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) bilim insanlarını oldukça heyecanlandıran yeni bir döneme girildi. Yetkililer, önümüzdeki 2 yıl içerisinde “Tanrı Parçacığı” teorisini kanıtlamayı umuyorlar.

2011 boyunca kapasitesinin yarısını kullanarak 3,5 TeV (Trilyon Elektrik Volt) enerjiyle çalışmaya devam edecek olan LHC, yıl sonunda durdurulacak. 2012 yılında ise tam kapasitesi olan 7 TeV ile yeniden çalışmaya başlayacak. Yetkililer, yıl sonuna kadar 'Tanrı Parçacığı' olarak da bilinen Higgs parçacığı teorisini kanıtlamaya (veya çürütmeye) yetecek kadar bilgi toplamış olmayı umuyorlar.

Amerikan Bilimsel İlerleme Derneği’nin son yıllık toplantısında konuşan yetkililer ayrıca karanlık maddenin doğasına ilişkin yeni bulgular, “tamamen yepyeni atom altı harikalar” veya yepyeni boyutlar keşfetmeyi de umduklarını belirttiler. CERN’de Uluslarası İlişkiler’den sorunlu olan Felicitas Pauss yıl sonuna kadar Higgs hakkında somut bir şeyler söyleyebilmeyi umduklarını ekledi.

Bazı bilim insanlarına göre Higgs parçacığının bulunamaması, bulunmasından daha ilginç bir keşif olarak görülebilir. Maryland Üniversitesi’nde çalışan ve aynı zamanda LHC’nin Kompakt Müon Solenoid detektörünün araştırma ekibinde olan Nicholas Hadley şöyle dedi: “Eğer bulamazsak, bu daha da heyecan verici olacak. Çünkü, o zaman yepyeni bir şeyle karşı karşıyayız demektir.”

Işık hızına yakın bir hızda ters yönlerde proton ışınlarının birbirine çarpıştırıldığı LHC bir önceki rekorunun tam 3 katı kapasiteyle çalışıyor. Bu süreçte ortaya devasa boyutlarda enerji açığa çıkıyor. Nihai amaçsa, 14 TeV’lik enerji ortaya çıkartarak kainatın oluşmasına yol açtığı düşünülen Büyük Patlama esnasındaki fiziksel koşulları yeniden yaratmak.