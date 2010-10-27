T24 - 'Bilekkesenler' filminin senaryosuna imza atan 'Gazze Blues'un yazarı Etgar Keret'in kitabı 'Tanrı olmak isteyen otobüs şöförü' Türkçe'ye çevrildi.





NTV'de yayımlanan haber şöyle:





Prensip sahibi olduğundan otobüsünü asla bekletmeyen bir şoför, Interpol’ün peşine düştüğü küçük bir kız kılığına girmiş bir cüce, cehennem kapısındaki küçük delikten yakınlardaki bir kasabaya inen insanlar, sadece intihar edenlerin gittiği ve içinde yaşadığımızdan pek farkı olmayan sıkıcı bir öbür dünya, merhamet sahibi bir tetikçi ve merhametsiz bir Tanrı…

Etgar Keret’in dünyası hareketi, oyunbazlığı ve hayalle gerçeği incelikle kaynaştırmasıyla benzersiz bir okuma tecrübesi sunuyor. Günümüz insanının hayatının sıradan kesitlerini zarif dokunuşlarla bileyerek gerçekliğin sınırlarını yeniden tanımlayan bu ironi ve mizah yüklü, keskin öyküler sayfalara sığmamaya, okuyanların zihinlerine kancalar atmaya fena halde niyetli.

“Etgar Keret bir dâhi… Kahkahalarla güldürüyor.” – (The New York Times)

“Kara mizahı seviyorsanız, bundan iyisini bulamazsınız.” – (Baltimore Sun)

Tanrı Olmak İsteyen Otobüs Şoförü; tuhaf, iddialı ve bangır bangır sesiyle kolay kolay unutulmayacak bir kitap.

'Tanrı Olmak İsteyen Otobüs Şoförü' Siren Yayınları etiketiyle kitapçılarda.







Etgar Keret





1967 yılında Tel Aviv’de doğdu. Kırkı aşkın öyküsü kısa filmlere konu olan, animasyondan bağımsız sinemaya ve televizyona değin uzanan farklı işleri ile de dikkat çeken Etgar Keret, çağdaş yazının yaratıcı ve ilgi çekici simalarından biri.





Türkçede daha önce 'Nimrod Çıldırışları' ve 'Gazze Blues' isimli kitapları yayımlanan Keret, fantastik ve gerçeklik arasında gidip gelen, oyunbaz, insancıl ve duygusal öyküleriyle tanınır. Kitapları 29 dile çevrilmiş ve tüm dünyada büyük ilgi uyandırmıştır. Keret, son olarak 2010 yılında Fransız kültür bakanlığı tarafından kültür sanat alanındaki sıradışı çalışmaları adına şövalyelik nişanına layık görülmüştür.





Türkiye'de 'Bilekkesenler' adıyla gösterilen ve Tom Waits’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Wristcutters' ve Cannes film festivalinde Altın Kamera ile SACD senaryo ödülü alan 'Jellyfish/ Meduzot' filmlerinde imzası olan bu genç ve çok yönlü yazar, Ortadoğu’nun en parlak yıldızı olarak nitelendiriliyor.





Keret'in Öykü ve makaleleri The New Yorker, Paris Review, Guardian ve Haaretz gibi gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.