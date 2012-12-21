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Dünya

Tanrı kadın mı yoksa erkek mi?

Almanya, Tanrı'nın dilbilgisindeki cinsiyetini tartışıyor

21 Aralık 2012 18:01

Almanya'da 'Tanrı' kelimesinin başına hangi cins tanımlamasının getirilmesi gerektiği konusunda tartışma başladı.

Almanya, Tanrı'nın dilbilgisindeki cinsiyetini tartışıyor. Almancada her sözcüğün başında 'der' (eril), 'die' (dişil) ve 'das' (nötr) tanımlamalarından biri yer alıyor. Tanrı anlamına gelen 'Gott' kelimesinin başında ise 'der' (eril) tanımlığı (Artikel) bulunuyor.

Tartışmalar, Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili Federal Aile Bakanı Kristina Schröder'in 'Tanrı' kelimesinin başına 'der' yerine nötr tanımlık olan 'das'ı getirmeyi tercih ettiğini söylemesiyle başladı.

Bakan'ın açıklaması siyasîler arasında yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Bild gazetesine bir demeç veren Hrıstiyan Sosyal Birlik Partili Bavyera eyaleti Sosyal İşler Bakanı Christine Haderhauer, “Bu saçmalık karşısında söyleyecek söz bulamıyorum” şeklinde konuştu.
Federal Çevre Bakanlığı müsteşarı Katharina Reiche de Schröder'in fikrini absürt bulduğunu kaydetti. Hrıstiyan Sosyal Birlik partili milletvekili Stephan Mayer ise Schröder'e atıfta bulunarak, “Sürekli anlamsız tartışmalar ortaya atmaktansa Sayın Bakan kendi işini yapmalı” dedi.

Katolik Kilisesi ise Aile Bakanı'na destek verdi. Alman Katolik Kilisesi'nin Berlin'de federal hükümetle ilişkilerden sorumlu komiserliğinin başkanı Karl Jüsten, Saarbrücker Zeitung'a verdiği demeçte, Bakan'ın açıklamasına verilen tepkiyi anlayamadığını belirterek, “Cinsiyet konusu Tanrı söz konusu olunca geçerli değildir. O sadece Tanrı'dır“ şeklinde konuştu.

Schröder ise “Zeit gazetesine verdiğim bir mülakatta, küçük bir kıza Tanrı'nın niçin dişil değil de eril olarak tanımlandığını nasıl açıklayabileceğim soruldu. Belki yanıtımda, ifadelerime takılan yetişkinleri değil de daha çok küçük kızı düşündüm“ açıklamasında bulundu.
(Deutsche Welle Türkçe)

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