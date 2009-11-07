Ödüllü Orkesta Şefi Gürer Aykal, konseri sırasında çalan cep telefonu sesiyle programı yarıda kesti.



Geçtiğimiz akşam Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın verdiği konserde ilginç bir olay yaşandı. Orkestra şefi Gürer Aykal Lütfi Kırdar'da verdiği konseri sırasında üst sol balkondan bir cep telefon çalmaya başladı.



1988'den beri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şefliğini, ayrıca Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın daimi şefliğini yapan Şef Gürer Aykal orkestrasına 'durun' işareti verdi ve "Tanrı aşkına cep telefonlarınızı kapatın" dedi. Orkestrasına kaldığı yerden devam eden orkestra programın ilk yarısını başarıyla tamamladı. Bölüm sona erdiğinde ise Şef Aykal alkışlara elleriyle "zoraki gülüyorum" şeklinde bir hareketle cevap verdi.



Gürel Aykal üçüncü kez alkışlara teşekkür etmek için sahneye geldiğinde izleyicilerden izin isteyerek şunları söyledi:



"Telefon için gösterdiğim tepkiyi lütfen yanlış anlamayın. Beni seyirciye yukarıdan bakan bir sanatçı olarak da görmeyin. Telefon sesini duyduğum anda sanki vücudumun bir tarafı kopup gitti. Özür dilerim.."



Gürel Aykal sahneden ayrılırken telefonun çaldığı balkonu da zarif bir şekilde selamladı.

