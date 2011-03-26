-TANMAN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirilen Cüneyt Tanman, sarı-kırmızılı camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı. Cüneyt Tanman, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın başarılara alışık bir takım olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Son dönemlerde çok önemli bir şey oluştu, parçalanma oluştu. Bu hepimizi çok üzüyor. Takımla alakalı futbolcu, teknik direktör ve yönetici ilişkilerinde de benzer kopukluklar var. Artık Galatasaray camiası bütün bu kopuklukların üstesinden gelmeli ve birleşmeyi sağlamalı, çünkü amaç sadece Galatasaray ise diğer her şey teferruat oluyor. Onun için tüm Galatasaraylılara birlik, beraberlik çağrısı yapıyorum. İnşallah böyle olduğu takdirde başarılar gelecektir. Galatasaray başarılara alışık bir takım. Belki bu dönem birtakım sıkıntılar yaşıyor, ama bu sıkıntılar kimseyi Galatasaray'dan uzaklaştırmamalı. Galatasaraylılar birleşmeli ve özledikleri başarıları yine yakalamalı.'' -''ÖNCELİĞİMİZ, TAKIMIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN KURTULMASI''- Galatasaray'da sezon sonuna kadar önceliklerinin ne olduğu sorusuna, Cüneyt Tanman şöyle yanıtı verdi: ''Önceliğimiz, takımın içinde bulunduğu durumdan kurtulması. Çünkü Galatasaray gerçekten hak etmediği bir yerde. Belki kadrosuyla alakalı olumsuz düşünceler var, ama bence altın olarak bildiğimiz bu kadronun gümüş ya da bakır olması bizce çok açıklanabilir bir şey değil. Onun için yeniden onların kendilerine güvenlerini sağlanması, yeniden iyi olduklarına inanmaları ve en azından bu 8 haftalık dönemi iyi geçirmeleri için, onları birlik beraberlik, inanç, kendine güvenle alakalı şeyleri aşılamak ve takımın bu 8 haftada en iyi sonuçları almasını sağlamak. Öncelikli hedef bu. Onun dışında Galatasaray'ın bütün yönetim organizasyonu çok önemli. Eğer altyapısı, scoutingi, futbol okulları, A Takımı, sportif direktörü aynı frekansta olmazsa bir takımın orada başarıyı yakalamaktan söz edilmesi çok zor. Frekansın tutturulması en büyük amacımız olacak. Hem kısa vadede takımın içerideki tüm sorunlarını çözmek hem de gelecekle alakalı planları yapabilmek. Bunların hepsi, bizim görev tarifimizin içinde olan şeyler.'' -''OYUNCULARA GÜZEL BİR MESAJ OLDU''- Tanman, teknik direktörlüğe getirilen Bülent Ünder ile birlikte Galatasaray'a hizmet edeceğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: ''Futbolcu arkadaşlarla da konuşurken bunu net olarak söyledik; Galatasaray'da artık bir şeylerin çok daha netleşmesi gerekiyor. Galatasaray geçmişiyle özdeşleşmeli bence. Bülent Hoca jübilesinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta hem gol atmış bir futbolcuydu hem de formasını bana teslim etmişti. Tugay yine benim son dönemlerimde genç takımdan çıkan birlikte futbol oynadığımız bir kardeşim. Bu Galatasaray altyapısından yetişen 3 tane oyuncunun sırayla görevlerini yaptıktan sonra bir araya gelmesi anlamı da taşıyordu. Bu hem oyunculara hem de bütün Galatasaraylılara da güzel bir mesaj oldu. İnşallah sonu hayırlı olacak.'' Galatasaray'da göreve scouting ile başladığının hatırlatılıp iki görevi birden mi yürüteceğinin sorulması üzerine de Tanman, şunları kaydetti: ''Zor bir dönemde scoutingle başladık. Altyapı ve futbol okullarıyla da çok ilişkilerimiz oldu ama A Takım'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı bu görevi üstlenmek zorunda kaldık. Galatasaray'ın futbol şubesini yönetebilmek son derece önemli. İnşallah iyi işler olacak. Zaten hepsi bana bağlı oluyor. Scouting, Galatasaray'ın geleceğini inşa edebilmek için çok önemli bir şey. Galatasaray'ın hem altyapısına hem üstyapısına önemli kaynaklar sağlayan bir bölge. Medyaya yansımamış olsa da 3 aydır çok önemli işler yaptık. Bu 3 aylık süre hem Galatasaray adına hem benim adıma iyi bir temel oluşturdu. Şimdi artık Galatasaray'ın ne tarz oyuncular, ne tarz bir futbol anlamında yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini kafamızda daha net şekillendirmiş durumdayız. Bu yönetim modelinde tabi teknik direktör çok önemli ama mutlaka futbol okulları ve scoutingden sorumlu birimin olması da lazım. O yapılandırmayı da gerçekleştireceğiz.''