Tan’la ilişkimde yalnız kaldım

Tan Sağtürk'ten ayrıldıktan sonra adı rol arkadaşı Halit Ergenç'le anılan Bergüzar Korel, isyanlarda: Saatli bomba gibiyim, kimsenin yanına yaklaşamıyorum. Dizi setinden çıkarken bile 'Aman onunla çıkmayayım, bununla görülmeyeyim' diyorum. Korkuyorum yani!..



Bergüzar Korel... Bir televizyon dizisi ile hayatı değişen, o değişen hayat içinde büyürken de kendini tanımaya çalışan genç bir kadın... Şöhret o yaşlar için baş döndürücü olsa da, kaldıramayacağı yükler de getirir insana. Onun için de aynı şey geçerli. Bir gecelik ilişki karşılığı 150 bin dolar teklif edilen 'Şehrazat' kimliği ile üç yıldır ekranlarda olan Bergüzar Korel, belki de bu ağır rolün getirdiği sorumluluktan olsa gerek 'ağır' yaşamak durumunda... Ama henüz çok genç. Uzun süren bir ilişkiden yeni çıktı ve ne kadar ortalarda olmamaya özen gösterse de özel yaşamı ile ilgili haberlerle sürekli gündemde...



Bu röportajda Tan Sağtürk ile biten ilişkisini, Halit Ergenç ile yıllardır devam eden çok yakın arkadaşlığını, aralarındaki para ilişkisini ve yeni bir aşkın olasılığını konuştuk... Dışarıdan çok soğuk ve mesafeli görünse de; Bergüzar 26 yaşında, kıpır kıpır, çok canlı, enerjik ve cana yakın... Ama şöhretle birlikte gelen korkular demek ki duvarlar ördürüyor insana...



Ev aldım, kiraya çıktım



* Tan Sağtürk ile aşkınız gibi ayrılığınız da çok konuşuldu. Ama ayrılıkta ketum davrandınız. 'Açıklayamayacağımız nedenlerle' deyince, gerçekten de insanlar merak etti. Siz açıklama yapmayınca bir küçük olay kulaktan kulağa büyüyor. Ardından Halit Ergenç de boşanınca sanki ikinizin arasında bir şey yaşanıyor gibi algılandı. Nedir işin gerçeği?



Konuşsam da konuşmasam da gerçekle ilgisi olmayan haberler çıkıyor. En son 'Sevgilisinden borç istedi, o da vermeyince annesi ilişkiyi bitirtti' diye bir haber çıktı. Buna çok üzüldüm. Beni en çok yaralayan annem hakkında söylenen sözler oluyor. Halit Ergenç'ten ev almak için 60 bin dolar aldığım söylendi... O para konusu ben Tan'la beraberliğe başlamadan önce yaşanmıştı. Üstelik 60 bin değil, 6 bin YTL'ydi. Evden ayrılıp ayrı yaşamaya karar vermiştim ve o dönemde param yoktu. Ayrıca ev almak da değil olay... Kiraya çıkacaktım. Dünyanın en komik hikayesi bu... Ben o zaman ünlü değildim. Halit benim arkadaşım ama ondan borç da istemedim. Konuşurken durumumu gördü, bana bir jest yaptı. Ben de o parayla evin depozitosunu ve iki aylık kirasını ödedim...



Tan’La ilişkimde yalnızdım



* Yani Tan Sağtürk ile ilişkiniz bu para konusu yüzünden bitmedi?



Biz gerçekten güzel bir şey yaşadık. Tan dünya iyisi bir insan. Birlikte zor dönemler atlatıldı. Daha ilişkinin başlangıcında, dördüncü ayında onun ameliyatı oldu. Ben yaşımdan daha büyük şeylerle uğraşmak zorunda kaldım. Hayatım değişiyordu, özel hayatım da değişiyordu. Her şeyi çok fazla yüklenmeye başladım. Ama bir süre sonra yorulduğumu hissettim.



* Bu muydu gerçek neden?



O çok yoğun çalışıyordu. İşini çok seviyordu. Bence doğru yapıyordu. Ben de çok yoğundum. Ama bir süre sonra, çok yalnız olduğumu fark etmeye başladım. Sevgisizlikten bahsetmiyorum. Ben hep yalnızdım... Her yerde yalnızdım. Sevgisinden hiçbir zaman şüphe etmedim ama yalnızdım. Onun pek çok çalışanı, sorumlulukları ve ailesi vardı. Beni de sevdi ama bir süre sonra baktım ki, işi onun için her şeyin önünde. Bana bağlılığını, sevgisini biliyordum ama bir süre sonra yoğunluktan dolayı tatile bile gidemiyorsun. O çok çalışıyor ve eve çok yorgun geliyordu. Hayatlarımız farklı olmaya başladı. Kavga dövüş yaşamadık ama bitmişti ve sonunda ayrıldık. Bitti yani!



* Sizin hemen ardınızdan da Halit Ergenç eşinden boşandı...



Halit'in ayrılığı benim çok dışımda olan bir şey... Aslında bizim Tan ile ayrılığımızı herkes o günlerde duydu ama biz çok öncesinden ayrılmıştık.



Sıfırdan bir hayat kurdum



* Son bir kez daha net olarak soralım; Halit Ergenç ile aranızda bir şey var mı?



Yok! Halit benim çok eski bir arkadaşım. Ve benim için çok özel biri. 'Binbir Gece' başlamadan önce de arkadaşımdı. Her şeyi paylaştığım bir arkadaşımdı. İnsanların yakıştırması çok normal. Ben Halit ile her şeyi paylaşırım, dertleşirim. Ama gördüğünüz gibi ben saatli bomba gibiyim, kimsenin yanına yaklaşamıyorum. Setten çıkarken bile 'Aman onunla çıkmayayım, bununla çıkmayayım' diyorum. Korkuyorum. Eskiden Halit'le çok rahat bir şekilde buluşurken şimdi buluşamıyorum.



• Ama bayramda birlikte Paris'e gidiyormuşsunuz...

•

Evet ama başka arkadaşlarımız da var. Yalnız değiliz, kalabalık bir grubuz...



* Sizin ilişkiniz bitti. O da henüz boşandı. Bu kadar gözlerinizin üzerinizde olduğu bir dönemde birlikte tatile çıkmak... Bu yanlış anlaşılmalara neden olabilir mi?



Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki dikkatli yaşamak gerekir. Ama bir şey yokken, kaçarak bir şeyi saklıyormuş havası yaymak da kötü.



* Siz yok deseniz de sanki her an birlikte olabilirsiniz durumu var... Belki de sizin ekibinize özgü bir şey. Birlikte çok fazla zaman geçiriyorsunuz...

Hepimiz çok genciz. Dizide de çok entrika var. Bununla alakası var bence. Ama çok üzülüyorum bu söylentilere.



• İlişkiniz bitti. Yeni bir ilişki için bir süreç geçmesi gerekir mi, yoksa hemen bir başka biri gelebilir mi hayatınıza?



Hayatımda 'asla'lara çok yer yoktur. Büyük konuşmamak gerekir. Özel hayata dair çok fazla şey kestiremiyorum. Ama yaşadığım süreç şu; ayrılıktan sonra evime değiştirdim, eşyaları değiştirdim. Yepyeni bir hayat kurdum. Sıfırdan bir hayat kurdum!