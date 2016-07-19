Tankta askeri üniformayla yakalanan emniyet müdürü tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Vatan Caddesi'nde bir tankın üzerinde askeri üniformayla görüntüleri ortaya çıkan Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı tutuklandı.

Savcılıktaki işlemlerini ardından tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edilen Aynacı hakimlikteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi.

"Kışlalarına dönmelerini söyledim"

Pasif görevde olduğunu ve personel evinde 4. sınıf emniyet müdürü olduğunu söyleyen Aynacı, olay gününe ilişkin şunları söyledi; “Saat 22:00 gibi mesaj geldi. Tam teçhizat müdüriyete gelmemiz istendi. Ben de yakındım. Anıt girişinde bizim memurlarımız vardı. Ne olduğunu sordum. ‘Asker-polis arasında karmaşa olduğunu’ söylediler. 4 tane zırhlı gördüm. Basit bir şey olduğunu düşündüm.



Askerler silahımı teslim etmemi istediler. Ben de kabul etmedim. Başlarındaki genç komutanla konuştum. Emniyet müdürlüğünü ele geçireceklerini söylediler. Beni telefonla biriyle konuşturdu. Amaçları ne ise yanlış olduğunu söyledim. Buradan kışlalarına dönmelerini söyledim. En öndeki aracın üstündeki askere yanına geleceğimi, konuşacağımı söyledim. Kışlalarına dönmelerini söyledim. Ateş etti. Ben de aşağıya atladım. Silah sesleri artınca ben de kendimi zırhlılardan birine attım. Orada bir üsteğmen vardı. Onlara gitmelerin söyledim”

"Üzerimde polis üniforması vardı"

İfadesinde sadece arabuluculuk yaptığını belirten Aynacı, “Benim üzerimde polis üniforması vardı. İş çığırından çıktı. Bir asker G-3 ile ateş etti. Memur gelmesini bekliyorduk ancak kimse gelmedi. En son bir komiser geldi. Benim o anda darbe olacağı aklıma bile gelmemişti. 5 bin polisin çalıştığı yere 4 araçla darbe yapılması mümkün olmadığından benimde aklıma öyle bir şey gelmedi. Ben birkaç müdürle sorun yaşadığım için pasif göreve alındım. Benim hakkımdaki haberler şehir efsanesine döndü. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Tutuklandı

Aynacı, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Cumhurbaşkanına suikast”, “TBMM’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Kasten öldürme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.