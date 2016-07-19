Tankların yıkamadığı adam; üzerinden iki tank geçti, yine de ayağa kalktı!

15 Temmuz Cuma gecesinin en çarpıcı görüntülerinden birini bir güvenlik kamerası kaydetti.



Üsküdar'da bir caddede darbe karşıtı bir kişi üzerine gelen tankın karşısına çıkıyor. Ellerini kaldırarak ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.



Bunu başarmak için kendini tankın önüne bırakıveriyor. Tank aniden durduğunda direnişçi tankın altına yatıyor. Çok kısa bir duraksamadan sonra yeniden ilerleyen tankın altından sapasağlam çıkıyor ve ayağa kalkıyor; tereddüt etmeden ikinci tankın karşısına dikiliyor.. <br /> <br /> Darbe karşıtı yine ellerini kaldırıyor. Tankı durdurmaya çalışıyor ama bu tankı kullanan tereddütsüz ilerliyor. Kendini ikinci kez bir tankın önünde yere bırakan darbe karşıtı bu tankın da altında kalıyor ama bu kez ayağa kalkamıyor.<br /> <br /> Tank ilerledikten sonra başını yukarıya doğru kaldırdığı görülüyor. Belli ki yaşıyor, ama ayağa kalkamayacak derecede yaralı. Bu sırada caddede olaya tanık olanlar koşarak olay yerine geliyor. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı söylenen bu kişinin kim olduğu ve sağlık durumuyla ilgili bilgiler şimdilik belirsiz. Ama onun bu görüntüleri 15 Temmuz darbesine direnişin en önemli kanıtı olarak kayda geçiyor.