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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tankların yıkamadığı adam; üzerinden iki tank geçti, yine de ayağa kalktı!

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı saatlerde, darbe karşıtı vatandaşın üzerinden bir tank geçti, yılmayıp kendini ikinci tankın önüne attı

19 Temmuz 2016 20:44

15 Temmuz Cuma gecesinin en çarpıcı görüntülerinden birini bir güvenlik kamerası kaydetti.

Üsküdar'da bir caddede darbe karşıtı bir kişi üzerine gelen tankın karşısına çıkıyor. Ellerini kaldırarak ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.

 

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