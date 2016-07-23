Tek başına tanklara direnen o kadın konuştu: Göz göze geldiğimde...

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, darbeci askerler tarafından kapatılan Boğaziçi Köprüsü üzerinde tanklara karşı tek başına direnen bir kadının görüntüleri ortaya çıktı.

Boğaziçi Köprüsü'nü tanklarla kesen askerlerin karşısına çıkan Safiye Bayat isimli kadının, askerlerin havaya ateşine rağmen direnişini sürdürdüğü ve askerlerle uzun süre tartıştığı görüldü.

O gece yaşadıklarını Star gazetesine anlatan Safiye Bayat, "Zalimin karşısına çıkıp sen haksızsın demek çok önemli, göz göze geldiğimde hepsinde o katil yüzünü gördüm, bunların amacı ne kadar insan öldürebiliyorsak öldürelimdi. Gidip konuşmasaydım oradakilerin masum olduğuna inanırdım. Neden bunu yapıyorsunuz demeye çalıştım. Masuma nasıl vururlar aklım almıyor, dünyada benim devletim gibi devlet milletim gibi millet yok" açıklamasını yaptı.

Safiye Bayat'ın tanklara karşı tek başına verdiği mücadele kameralara şöyle yansıdı: