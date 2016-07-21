Tankla 5 kişiyi ezen cuntacılar: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü kurtarmaya gidiyorduk!

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü TEM Otoyolu Esenler mevkiinde tankla 5 kişiyi ezerek öldürdüğü belirtilen 3 asker tutuklandı.

Askerler, olay günü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yüzbaşı Serdar Değirmendere, Astsubay Maksut Keleşoğlu, Uzman Çavuş İdris Yeter dün adliyeye sevk edildi. 3 asker çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA’nın haberine göre, Astsubay Maksut Keleşoğlu’nun Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, "Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı olduğu yönünde 66. Mekanize Piyade Tugayı 2. Tank Taburu Komutanı olan Yarbay Serbülent Eker’den bilgi geldi. Bu bilgi doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü kurtarmak için Topkule’de bulunan birliğimizden yola çıktık" dediği öğrenildi.

“Akrabalarımdan askeri darbe mesajı geldi”

Astsubay Keleşoğlu’nun, "Askeri darbe yapıldığı yönünde yakınlarım cep telefonu mesajı attı. Ben mesajlara darbe olmadığını emniyet müdürlüğüne destek için geldiğimiz konusunda geri mesajlar attım" dediği belirtildi.

“Yoldan çıkarak araziye girdiğimizi sandım”

"Vatandaşların yolu kapattığını görünce kışlaya geri döndüğümüzü öğrendim" diyen Keleşoğlu’nun tankın yoldan çıkarak araziye girdiğini sandığını belirterek, "Bir ara tank hızlanıp yavaşlamaya başladı. Yoldan çıkarak araziye girdiğini sandım, çünkü tank aşırı sallanıyor ve zaman zaman yan yatıyordu. Daha sonra vatandaşlar tankın üzerine çıktı. Tankın kulesinde bulunan komutanımız Yüzbaşı Serdar Değirmendere’nin vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra tankın içine indiğini gördüm" şeklinde konuştuğu kaydedildi.