Tankın içinden çıkan eski polis amirine 3 kez müebbet ve 55 yıl hapis istemi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimine ilişkin aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheli Aynacı'nın ayrıca 55 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da bulunduğu 74 kişinin "müşteki" ve 14 kişinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 'FETÖ'nün yapılanması, faaliyetleri ile 15 Temmuz darbe girişimi ile darbecilerin İstanbul'daki yaptığı toplantı anlatıldı.

Darbe girişimi sırasında rütbeli askeri personel şüpheli Ömer Kalın'ın kullandığı tankı, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit oldukları, Ahmet Kocabay'ın ise şüpheli Yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği belirtilen iddianamede, her iki bölgede çıkan olaylarda 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ceza istemleri

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı gerekçesiyle şüpheli Kalın'ın "kasten öldürme'', kasten yaralama'', ''mala zarar verme'' suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörüldü.

Maktul Ahmet Kocabay'ı silahla vurarak şehit etme ve diğer maktullerin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli Yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca ''kasten öldürmeye azmettirme'' suçundan 5 kez müebbet ve ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''mala zarar verme'' suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, "Ana darbe davası"nın sanıklarından Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in kendisine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin işgal edilmesi talimatı verdiğini belirten 66. Mekanize Piyade Tugayında Kurmay Başkan Vekili Yarbay olarak görev yapan şüpheli Osman Akkaya hakkında da ayrıca ''kasten yaralama'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''hakaret'', ''tehdit'' suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, diğer bazı şüphelilerin de yine benzer suçlardan 13,5 yıl ila 990 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan bu iddianame, İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin hazırlanan 24. iddianame oldu.