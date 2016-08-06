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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tankı polis eskortuyla kışlaya götürdüler!

Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen tank, Hafız Paşa Kışlası'na götürüldü

06 Ağustos 2016 01:04

Kars'ta darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışırken el konulan tank, bugün polis eskortu eşliğinde kışlaya götürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; darbe girişimi sırasında 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hafız Hakkı Paşa Kışlası'ndan çıkan tank, İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği sırada vatandaşlar ve polisler tarafından engellenerek el konulmuştu.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın talimatı ile Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen tankla ilgili Vali Rahmi Doğan daha önce "Bu tank darbecilerin elinden alınmış. Bu tankı demokrasinin zaferi olarak Kars'ta bekletmek istiyoruz" demişti.

Darbecilerin kışladan çıkardığı tank, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı tamamlaması üzerine bugün polis eskortu eşliğinde tekrar Hafız Hakkı Paşa Kışlası'na götürüldü.

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