Tankerin altına giren aracın sürücüsü emekli astsubay öldü

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- TEM Otoyolu Düzce kesimi Sakarya il sınırında meydana gelen kazada emekli astsubay Özcan Erdoğdu\'nun(62) kullandığı hafif ticari araç, akaryakıt tankerinin altına girdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya il sınırında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen Özcan Erdoğdu (62) yönetimindeki 06 KKG 47 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Seyfi Kerçin\'in kullandığı 06 BZ 339 plakalı tehlikeli madde yüklü ibareli tankere arkadan çarparak altına girdi. Kazada şoför mahallinde sıkışan Özcan Erdoğdu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emekli astsubay Özcan Erdoğdu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



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