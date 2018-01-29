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Tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Akın (40), ağır yaralandı

29 Ocak 2018 15:45

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Akın (40), ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında ana yol üzerinde meydana geldi. Yalova’dan Orhangazi yönüne giden Hasan Hüseyin Akın yönetimindeki 16 FDL 73 plakalı otomobil, aynı yöne giden Tevfik Türker (38) yönetimindeki 10 ANC 06 plakalı tankere arkadan çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, savrulup, takla attı. Kazada, orta refüjde ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Akın, ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkardığı Hasan Hüseyin Akın, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, tanker şoförü Tevfik Türker’i gözaltına aldı.

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